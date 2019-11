Giáo hoàng Francis cầu nguyện cho Chủ tịch Trọng và dân VN

Bản quyền hình ảnh TIZIANA FABI Image caption Đức Giáo hoàng Francis bay bằng chiếc phi cơ của Hàng không Italia với quốc huy của nhà nước Vatican - hình từ một chuyến bay khác năm 2019

Theo một thông lệ, khi bay qua bầu trời Việt Nam, Đức Giáo hoàng Francis đã gửi lời ban phước từ Thượng Đế đến Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng và người dân Việt Nam.

Tin này được các báo quốc tế đăng tải khi tường thuật chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới Nhật Bản.

Chuyến bay đưa Ngài rời Thái Lan, nơi Giáo hoàng người gốc Argentina có chuyến thăm và cử hành thánh lễ cho hàng vạn người, gồm nhiều giáo dân đến từ Việt Nam.

Nguyên văn lời chúc của vị đứng đầu Toà Thánh La Mã là như sau:

"Quý ngài tôn kính Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Hà Nội

Trong lúc bay qua Việt Nam trên đường tới Nhật Bản, tôi muốn gửi đến Ngài và toàn thể các công dân đồng bào của Ngài lời chúc tốt đẹp nhất.

Với lời ban phước từ Thượng Đế, tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người để hòa bình và sức khoẻ, bình an luôn tỏa sáng ở đất nước Việt Nam".

FRANCISCUS PP."

Theo thông lệ của Tòa Thánh, các vị giáo hoàng đều ra thông điệp nhắn gửi và chúc sức khoẻ đến các lãnh đạo và quốc gia, vùng lãnh thổ họ bay qua.

Lần này, theo Vatican News (23/11/2019), lời chúc qua điện (telegram) được Giáo hoàng Francis gửi lại với Vương quốc Thái Lan, gửi tới Lào, Việt Nam, Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan.

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Giáo hoàng Francis cử hành thánh lễ hôm 24/11 ở Nagasaki Baseball Stadium

Đặc biệt, vị chủ chăn của Giáo hội đã coi Đài Loan là một thực thể riêng với Trung Quốc.

Điện tín của Giáo hoàng gửi đến bà Thái Anh Văn đã gọi bà là Tổng thống nước Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan).

Ngôn từ của lời chúc và cầu nguyện cũng khác nhau một chút khi gửi đến từng xứ sở.

Với Đài Loan, Giáo hoàng Francis chúc "hòa bình" (peace), còn với Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc là "đầy ắp lời phước hòa bình và niềm vui" (peace and joy), còn cho Hong Kong là "an lành và hòa bình (well-being and peace).

Lời chia tay của Đức Giáo hoàng với Thái Lan là chúc họ "hòa bình và hài hòa, ổn định" (peace and harmony).

Ca ngợi di sản Nhật Bản

Đến thăm Nhật Bản trong năm lên ngôi của tân Thiên Hoàng Naruhito, mở đầu thời Lệnh Hòa, Giáo hoàng Francis ca ngợi "di sản Nhật Bản trân quý tuyệt vời và đạo đức của người Nhật thật cao".

Vào ngày 25/11, trong ngày thứ ba của chuyến thăm, Giáo hoàng thăm Dinh Thủ tướng và đến kiến diện Nhật hoàng Naruhito sau khi đã thăm Hiroshima và Nagasaki.

Trước đó, hôm 24/11 tại Nagasaki, Giáo hoàng cử hành thánh lễ và gửi ra thông điệp để nhân loại xóa bỏ toàn bộ vũ khí nguyên tử.

Nagasaki là một trong hai nơi ở Nhật Bản, cùng Hiroshima, bị quân Mỹ ném bom nguyên tử năm 1945, giết chết hàng vạn dân.

Image caption (Từ trái sang) Võ Hoàng Duy, 23 tuổi, giáo phận Mỹ Tho; Đinh Thị Thu Huyền, 22 tuổi, từ Thanh Hóa; Nguyễn Cao Định, 25 tuổi, giáo phận Sài Gòn, tới Bangkok tham dự Thánh Lễ do Giáo Hoàng làm chủ tế hôm 22/11

Image caption Phạm Đức Hương Tuyền, 14 tuổi, cầu nguyện trong xúc động sau được Giáo Hoàng bắt tay ở Bangkok

