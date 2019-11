Vụ 39 nạn nhân: Đưa thi hài về quê nhà

Bản quyền hình ảnh vnxpress Image caption Nhiều xe cứu thương được điều tới sân bay sáng 27/11 để chở thi hài nạn nhân về quê nhà.

Đợt đầu tiên vận chuyển thi hài nạn nhân trong vụ xe tải ở Anh về tới Việt Nam.

Theo thông tin của BBC, ít nhất 16 thi hài được chuyển từ sân bay London Heathrow về tới sân bay Nội Bài Hà Nội vào sáng hôm thứ Tư 27/11.

Chuyến bay chở số thi hài này đáp xuống sân bay Nội Bài vào khoảng 5 giờ sáng.

Truyền thông trong nước đưa tin người nhà không ra sân bay "vì lý do an ninh"

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, Hà Tĩnh Bùi Huy Cường được Vnxpress dẫn lời nói "Lãnh đạo huyện và các xã có người tử vong sẽ đi cùng. Vì lý do an ninh, người nhà nạn nhân không được theo đoàn".

Bài của báo điện tử này mô tả nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh cho biết "khi xe chở thi hài cách nhà khoảng vài tiếng, cơ quan chức năng sẽ thông báo để gia đình chuẩn bị".

Hầu hết gia đình có nạn nhân tử vong ở Anh muốn nhận thi hài người thân, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Được biết ít nhất 7 gia đình có nguyện vọng hỏa táng và được thực hiện tại London trong hôm thứ Ba.

Hôm thứ Ba 26/11, một số gia đình nạn nhân tại Việt Nam nói với BBC họ ''chưa biết chắc ngày nào thi thể được đưa về'' và chỉ được thông báo là "từ giờ tới cuối tuần".

Thi thể của 39 nạn nhân người Việt được tìm thấy tại Khu Công nghiệp Waterglade, Essex, trong một container đông lạnh, từng được chở qua đường biển từ cảng Zeebrugge ở Bỉ tới cảng Purfleet của Anh vào sáng sớm ngày 23/10.

Danh tính 39 nạn nhân xấu số được Cảnh sát hạt Essex và Bộ Công an Việt Nam đồng thời công bố hôm 9/11.

Một số văn bản cho thấy Chính phủ Việt Nam sẽ ứng trước chi phí để hỗ trợ các gia đình đưa lọ tro hoặc thi hài nạn nhân về nước và các gia đình để hoàn trả lại chi phí này "theo quy định".

Trước đó phía Việt Nam thông báo rằng mức phí hỏa táng thi thể và vận chuyển lọ tro bằng đường hàng không từ Anh về Việt Nam là 1.370 bảng (khoảng 41 triệu đồng) và chi phí mang thi hài là 2.208 bảng (khoảng 66 triệu đồng).

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Họ hàng và hàng xóm một nạn nhân làm lễ cầu siêu ở Việt Nam

Báo Thanh Niên hôm 26/11 đưa tin nhiều gia đình có người thân tử vong ở Anh bày tỏ nguyện vọng được bà Đỗ Thị Kim Liên, một doanh nhân có tiếng, hỗ trợ chi phí để đưa thi thể người thân về nước và "đã được bà Liên hỗ trợ".

Tập đoàn Vingroup vào hôm 20/11 xác nhận với BBC News Tiếng Việt về khoản tiền 620 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân ở Nghệ An và Hà Tĩnh với mỗi gia đình là 20 triệu đồng. Nghệ An có 21 gia đình và Hà Tĩnh có 10 gia đình có người thân tử nạn.

Một số tổ chức và cá nhân cũng đã và đang quyên tiền để giúp gia đình nạn nhân.

Scotland quyết định thành lập một đội cảnh sát đặc nhiệm chống buôn lậu trẻ em vì lo ngại số lượng nạn nhân trẻ Việt Nam gia tăng.

Thống kê ghi nhận số trẻ Việt Nam tìm giúp đỡ ở thành phố Edinburgh gần đây tăng lên. Tính tới 13/11, cơ quan chống buôn người của Scotland tiếp nhận 397 đơn, trong đó 196 đơn là người Việt. Trong số 196 người này, có 90 người Việt tự khai rằng họ dưới 18 tuổi.

Người lái xe tải Maurice Robinson, bị cáo buộc nhiều tội danh liên quan đến cái chết của 39 người Việt ở Essex tháng trước, đã thừa nhận có âm mưu hỗ trợ hoạt động nhập cư bất hợp pháp.

Người đàn ông 25 tuổi này thừa nhận trước tòa Old Bailey đã thông đồng với người khác để hố trợ nhập cư bất hợp pháp từ ngày 1/5/2018 đến 24/10/2019.

Một người đàn ông khác, Christopher Kennedy, 23 tuổi, cũng đã bị cáo buộc tội buôn người liên quan đến cái chết của 39 nạn nhân này.

Kennedy bị cáo buộc âm mưu tổ chức hoặc hỗ trợ chuyển người với mục đích bóc lột và thông đồng việc thực hiện vi phạm luật xuất nhập cảnh Anh quốc.

Ba người khác bị bắt vì nghi vấn ngột sát và âm mưu buôn người nhưng đã được cho tại ngoại.

Xem thêm

Vụ 39 người chết: Quyên tiền giúp gia đình nạn nhân

Nghề trồng cần sa lậu ở châu Âu và người Việt

'Áp lực lớn' buộc VN vẫn phải tiếp tục xuất khẩu lao động và di dân

Chống buôn người ở VN: 'Không gì tốt hơn giáo dục'

Người Việt ở Anh: Lỗ hổng thiên đàng và căn bệnh mãn tính

Nén hương cho 39 người ở Grays

Nhiều gia đình Hà Tĩnh 'rút đơn xin nhận tro cốt'

Bàn tròn BBC: Di dân lậu vào Anh - trải nghiệm và những lời cảnh báo