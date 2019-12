Thái Bình: Khởi tố nhận hối lộ để làm giả hồ sơ chất độc da cam

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tỉnh Thái Bình (hình minh họa)

Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 nữ cán bộ tại tỉnh này về tội Môi giới hối lộ.

Mỹ giúp tẩy dioxin ở sân bay Biên Hòa

Những phụ nữ VN chiến đấu vì đất nước họ

Theo truyền thông Việt Nam, nhóm người này đã nhận hàng trăm triệu đồng của nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh để "chạy chế độ" chất độc da cam nhưng không làm được và cũng không trả lại tiền.

Bốn người bị khởi tố là:

Phạm Thị Thúy (49 tuổi, cán bộ xã Đông Cường),

Phạm Thị Tâm (45 tuổi, cán bộ xã Hồng Việt),

Mai Thị Nghi (38 tuổi, cán bộ xã Thăng Long, huyện Đông Hưng)

Nguyễn Thị Thu Trang (28 tuổi, cán bộ Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Thái Bình)

Ngoài ra, Trần Hùng Cường (43 tuổi, cán bộ Phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Báo Thanh Niên nói đây là một đường dây "chạy" chế độ chất độc màu da cam.

'Người có công'

Tại Việt Nam có nhiều quy định về việc xét duyệt chế độ cho người nhiễm chất độc hóa học.

Theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 54/2006/NÐ-CP ngày 26-5-2006 của Chính phủ, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là:

người được cơ quan có thẩm quyền công nhận đã tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học,

bị mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động,

sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả của chất độc hóa học

Vùng được xác định nhiễm chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam là

các địa phương từ Nam vĩ tuyến 17 trở vào,

địa bàn chiến trường C (Lào),

chiến trường K (Campuchia)

Những bệnh được xem xét lập hồ sơ là một trong 17 loại bệnh nằm trong danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học/đi-ô-xin do Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 09/2008/QÐ-BYT ngày 20-2-2008.

Gần đây hơn, có Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định điều kiện để hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học:

- Đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ ngày 1/8/1961 đến ngày 30/4/1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K (kể cả 10 xã: Vĩnh Quang, Vĩnh Giang, Vĩnh Tân, Vĩnh Thành, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị).

- Do nhiễm chất độc hóa học dẫn đến một trong các trường hợp bệnh tật sau: Mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bội Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; Vô sinh; Sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.

Mới nhất, Dự thảo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng muốn bổ sung chính sách ưu đãi đối với thế hệ thứ 3.

Theo đó, thế hệ thứ 3 bị nhiễm chất độc hóa học của người hoạt động kháng chiến sẽ được coi là "người có công với cách mạng".

Dự thảo này đang được xem xét.