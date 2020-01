Bản quyền hình ảnh Mikhail Svetlov/Getty Image caption Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa thông báo danh sách 10 vụ án "nghiêm trọng, phức tạp" cần đưa ra xử sơ thẩm năm 2020.

VN: Tham nhũng giảm nhờ CT Nguyễn Phú Trọng?

Ông Hoàng Trung Hải và Lê Thanh Hải ‘chờ mức kỷ luật Đảng’

Đồng Tâm: Bộ Công an nói gì khi đưa quân vào thôn Hoành

Ông Trọng, trong tư cách trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, chủ trì cuộc họp ở Hà Nội ngày 15/1.

Ban chỉ đạo này nói trong năm 2020, tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra 21 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc; truy tố 23 vụ án; xét xử sơ thẩm 29 vụ án, xét xử phúc thẩm 07 vụ án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

10 vụ án 'phức tạp'

10 vụ án "nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm" được yêu cầu đưa ra xử sơ thẩm.

(1)Vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại Tổng Công ty bia rượu nước giải khát (Sabeco), quận 1, TP Hồ Chí Minh;

(2) Vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, liên quan đến dự án số nhà 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh;

(3) Vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải quân liên quan đến nhà số 7-9 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP Hồ Chí Minh;

(4) Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, xảy ra tại Hội sở chính BIDV và Chi nhánh Hà Thành, Chi nhánh Hà Tĩnh và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Trung Dũng;

(5) Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) trong Dự án xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ;

(6) Vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và các đơn vị có liên quan;

(7) Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, xảy ra tại Dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên;

(8) Vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, tham ô tài sản, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn;

(9) Vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam (Sacombank)";

(10) Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Vụ án liên quan Sabeco

Tháng 11 năm 2018, Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn.

Khi đó, công an khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can:

Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Đào Anh Kiệt (SN 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, trú tại phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).

Trương Văn Út (SN 1970, Phó Trưởng Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, trú tại phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).

Lê Văn Thanh (SN 1962, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, trú tại phường 4, quận 3, TP Hồ Chí Minh).

Nguyễn Thanh Chương (SN 1974, Trưởng phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TP Hồ Chí Minh, trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Cần lưu ý, hồi tháng 9/2018, ông Tín, ông Kiệt, ông Thanh và ông Chương đã bị khởi tố trong một vụ án khác liên quan đến những sai phạm của doanh nhân Phan Văn Anh Vũ với tội danh " Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cuộc điều tra Sabeco liên quan khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP Hồ Chí Minh của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Tổng Công ty Sabeco).

Đến ngày 19/11, cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tín (61 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM) để điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngoài ra cũng bị bắt tạm giam có ông Đào Anh Kiệt (61 tuổi, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM) và ông Trương Văn Út (phó phòng quản lý đất đai Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM) để điều tra về cùng tội danh trên.

Tuy nhiên, khi đó, ba người này bị bắt là vì những sai phạm xảy ra tại dự án số 15 Thi Sách, quận 1, TP.HCM liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Nguyễn Hữu Tín, phó chủ tịch TPHCM năm 2004 (thứ năm từ trái sang)

Dự án 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh có diện tích hơn 6.000 m2 hiện do tư nhân nắm giữ hoàn toàn, thay vì ban đầu thuộc về Sabeco (lúc chưa bán 53,59% vốn điều lệ cho cổ đông Thái Lan).

Trước đó Bộ Tài chính có văn bản cho phép Sabeco được sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng để xây dựng trụ sở văn phòng tổng công ty và trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng.

Tuy nhiên, tháng 6/2015, phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín ký quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl thuê đất 50 năm trả tiền một lần để xây dựng dự án.

Theo quy định, nếu Sabeco không có nhu cầu sử dụng lô đất này, thì UBND TP.HCM phải giao đất qua đấu giá quyền sử dụng đất chứ không được tự ý giao chỉ định cho Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl.

Quyết định giao đất của ông Tín dựa trên tờ trình của giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường thời điểm đó là ông Đào Anh Kiệt.

Lập công ty

Năm 2015, để thực hiện dự án, Sabeco cùng một số doanh nghiệp khác, lập ra Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Pearl.

4 cổ đông sáng lập ban đầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Pearl gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hà An (sở hữu 25,5%) và Công ty Cổ phần Đầu tư Mê Linh (25,5%), Công ty Cổ phần Attland (23%) và Sabeco (26%).

Theo phương án thoái vốn được thông qua ngày 30/5/2016, Hội đồng quản trị Sabeco đã thông qua việc bán toàn bộ vốn đầu tư của doanh nghiệp này tại Sabeco Pearl bằng hình thức bán đấu giá cạnh tranh cho các cổ đông sáng lập còn lại.

Sabeco thanh lý toàn bộ cổ phần sở hữu trong Sabeco Pearl cho Attland trong năm 2016.

Sau đấu giá, Attland đã nắm 49% cổ phần tại Sài Gòn Pearl, 51% còn lại được chia đều cho 2 thành viên sáng lập còn lại.

Vào tháng 10/2016, Sabeco Pearl đã đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường Mê Linh.

Lúc này, ông Nguyễn Như Pho làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Mê Linh, thay cho ông Bùi Cao Nhật Quân của Novaland.

Nhưng một tháng sau, ông Như Pho bị thay bởi ông Ngô Văn An, sinh năm 1977.

Theo báo chí Việt Nam, ông Ngô Văn An còn đứng tên của hàng loạt doanh nghiệp nghìn tỷ khác như Công ty cổ phần Đầu tư Mê Linh Square; Công ty cổ phần đầu tư Trade Wind; Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill; Công ty TNHH quản lý tài sản & BĐS Alpha King; Công ty cổ phần quản lý phát triển dự án Đông Sài Gòn.

Theo tờ Tiền Phong, hiện nay vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường Mê Linh, gồm ông Ngô Văn An (chiếm 98,53% vốn điều lệ), ông Trần Quang Huy (0,49%) và bà Nghiêm Thị Hương (0,98% vốn điều lệ).

Được biết cho tới hiện nay, khu đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TPHCM rộng 6.000 m2 vẫn bị bỏ hoang.

Khởi tố thêm bị can

Ngày 27/8/2019, Bộ Công an khởi tố bổ sung đối với ông Nguyễn Quang Minh, nguyên Trưởng phòng Hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM; ông Lâm Nguyên Khôi, nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và bà Nguyễn Lan Châu, chuyên viên Phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Các bị can này bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, được quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự 2015, xảy ra tại Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).