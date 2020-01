Bản quyền hình ảnh Vietnamnet Image caption Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng VN, dự tang lễ ba cảnh sát thiệt mạng do ngã xuống giếng trời trong vụ đụng độ ở Đồng Tâm sáng 9/1

Chính phủ Việt Nam sáng 16/1 đã tổ chức long trọng tang lễ ba cảnh sát thiệt mạng trong vụ đụng độ ở Đồng Tâm hôm 9/1.

Truyền thông Nhà nước đưa tin rộng rãi về tang lễ tại tang lễ quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Tới dự lễ tang có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đại diện Đảng ủy Công an Tung ương, Bộ Công an. Ba cảnh sát của Bộ Công an thiệt mạng "khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức".

Ba cảnh sát hy sinh gồm Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Nguyễn Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân. Lễ tang diễn ra theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân, theo truyền thông Việt Nam.

Bản quyền hình ảnh Vietnamnet Image caption Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội, dự tang lễ ba cảnh sát thiệt mang trong vụ đụng độ ở Đồng Tâm hôm 9/1

Truyền thông Việt Nam cũng đưa tin đại diện người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội - nơi xảy ra vụ đụng độ chết người - cũng có mặt tại tang lễ.

Theo Vietnamnet, gia đình của các cố cảnh sát cho biết sau tang lễ sẽ đưa họ về an táng ở nghĩa trang quê nhà.

Ba cảnh sát được phong liệt sỹ, được chính phủ Việt Nam trao Bằng Tổ quốc Ghi công và Chiến công hạng nhất sau khi thiệt mạng trong vụ đụng độ tại Đồng Tâm rạng sáng 9/1.

Ba cảnh sát thiệt mạng thế nào?

Bản quyền hình ảnh OTHER Image caption Hình ảnh giếng trời được cho là nơi ba cảnh sát rơi xuống

Bộ Công an công khai nguyên nhân cái chết của ba cảnh sát hôm 14/1.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nói với báo chí Việt Nam rằng ba cảnh sát trong lúc 'truy đuổi các đối tượng chạy thì ngã xuống giếng trời giữa hai gian nhà, sâu khoảng 4 m." Và 'Khi thấy lực lượng ngã xuống hố thì các đối tượng đổ xăng phóng hỏa", theo tường thuật của Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Ông Quang cũng nói ông Lê Đình Doanh, cháu ông Lê Đình Kình, đổ xăng vào chậu đưa cho ông Lê Đình Chức, con ông Lê Đình Kình, để đổ xuống giếng rồi châm lửa...

Tuy nhiên, Đài Truyền hình Việt Nam trước đó có phóng sự dẫn lời khai rằng ông Lê Đình Chức chỉ đạo phóng lửa đốt các chiến sỹ bị rơi xuống giếng.

Trên mạng sau đó xuất hiện video và hình ảnh được cho là giếng trời nơi ba cảnh sát ngã xuống, làm dấy lên câu hỏi trong dư luận.

Nhiều người thắc mắc là cái giếng trời bé tí, làm sao ba người có thể cùng ngã xuống một lúc? Nếu các chiến sỹ nhảy qua giếng trời này để trèo vào cửa sổ của nhà liền kề, thì cửa số đó cũng không rộng đủ để ba người trèo và nhảy qua một lúc. Nếu từng người nhảy, thì người trước rơi, không lẽ người sau không biết để tránh?

Một số ý kiến khác cũng đòi chính quyền công khai hình ảnh và bản giám định pháp y ba chiến sỹ thiệt mạng.

Hôm 13/1, đám tang cụ Lê Đình Kình cũng được tổ chức ở quê nhà, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Tuy nhiên gần như không có hình ảnh nào về lễ tang của cụ được lọt ra ngoài, điều được cho là do bị chính quyền phong tỏa.