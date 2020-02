Bản quyền hình ảnh Warakorn J Kulsawad Image caption Người phụ nữ Việt được cho là hành hung hai nữ du khách Thái Lan

Mạng xã hội những ngày qua lan truyền hình ảnh, video về việc hai nữ du khách Thái Lan bị một phụ nữ Việt Nam hành hung vì nhắc nhở xếp hàng.

Sự việc diễn ra ở KDL Đường hầm điêu khắc ở Đà Lạt, thuộc Công ty CP Sao Đà Lạt.

Chuyện gì đã xảy ra?

Đại diện công ty CP Sao Đà Lạt xác nhận với BBC News Tiếng Việt hôm 17/2 là có xảy ra vụ xô xát giữa một người Việt và nhóm du khách Thái Lan vào khoảng 10g30 ngày 11 tháng 2 vừa qua.

Người đại diện của công ty này cho biết khi đoàn du khách Thái Lan đang xếp hàng để chụp ảnh tại hồ Vô cực, thì một phụ nữ mặc áo cam và một đàn ông Việt Nam chen ngang. Nữ du khách người Thái nhắc nhở họ xếp hàng, hai bên xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, khi đoàn du khách Thái Lan lên bờ, bất ngờ phụ nữ Việt Nam lao đến giật tóc 1 nữ du khách Thái Lan khiến cô bị trầy mũi, gãy kính. Nữ du khách người Thái khác trong đoàn vào can ngăn cũng bị kéo đứt tóc. Sau đó, Công an P. 4 (TP. Đà Lạt) đến giải quyết vụ việc, đôi bên viết biên bản tự thỏa thuận, không yêu cầu công an xử lý.

"Thông qua trường hợp này, công ty cũng xin gửi lời xin lỗi đến nhóm du khách Thái Lan. Tại thời điểm đó quản lý và bảo vệ cũng đã có mặt xử lý, nhưng vì hành động của nhóm du khách người Việt Nam khá manh động và xảy ra quá nhanh nên không can thiệp kịp thời. Bên Đại sứ quán, Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cũng như UBND TP. Đà Lạt cũng đã yêu cầu công ty trình văn bản tường trình vụ việc" - đại diện công ty CP Sao Đà Lạt nói với BBC News Tiếng Việt.

Đại diện công ty cũng nói thêm, hành vi của nhóm người Việt Nam không đẹp, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Lâm Đồng nói riêng và Việt Nam nói chung:

"Đây là sự cố đáng tiếc. Lúc đó nếu được làm việc trực tiếp, không bị bất đồng ngôn ngữ thì bên chúng tôi đã cố gắng xử lý tốt hơn. Người chồng của người phụ nữ áo cam cũng đại diện nhóm Việt Nam xin lỗi nhóm khách người Thái, bản thân tôi cũng gửi lời xin lỗi họ" - người này nói với BBC News Tiếng Việt.

Nữ du khách Thái bị hành hung nói gì?

Cô Warakorn J Kulsawad, nữ du khách người Thái bị đánh trầy mũi, gãy kính, kể lại với BBC News Tiếng Việt, :

"Bảy người trong nhóm chúng tôi phải xếp hàng để chụp hình tại mõm đá thì một người phụ nữ áo cam bước ngược từ lối ra bên trái đến, cắt ngay trước mặt. Tôi nhắc bà ấy bằng tiếng Anh là xếp hàng đằng kia. Người phụ nữ hét lên bằng tiếng Anh: "Get out! Get out" nhưng tôi không quan tâm, tiếp tục chụp hình".

"Nhưng bà ấy không để yên, lấy nước từ dưới hồ tát vào người chúng tôi. Nhóm tôi kêu bà ấy dừng lại nhưng bà lại hét lên: "You are foreigners, get out!". Trước khi tôi kịp chụp hình cho bạn mình thì bà ấy xấn tới, kêu bạn tôi theo bà ra phía ngoài để nói chuyện. Tôi đi đến chỗ họ thì thấy bà ấy bắt bạn tôi phải xin lỗi vì tôi đã vô lễ. Khi thấy tôi, bà ấy lao vào tát thẳng vào mặt tôi khiến tôi ngã xuống đường" - cô Warakorn kể lại.

Cô nói thêm: "Bạn tôi cố gắng tách bà ấy ra thì bị bà ấy túm đứt mất một nhúm tóc, còn kính của tôi thì vỡ nát. Trong video tôi quay lại, người phụ nữ còn cố tình lấy giầy muốn đánh tôi thêm. Người đàn ông khác trong nhóm bà ấy thì chạy đi tìm mảnh gỗ để tấn công bạn bè tôi. Cuối cùng, nhân viên tại khu du lịch cản chúng tôi ra".

Được hỏi về cảm giác khi xảy ra tai nạn, nữ du khách người Thái bàng hoàng:

"Lúc đó tôi thực sự rất sốc và sợ hãi. Mũi tôi chảy máu, gãy kính còn cô bạn đi cùng thì bị đứt tóc. Nếu đánh lại, mọi thứ còn tồi tệ hơn nên tôi nghĩ để pháp luật xử lý. Chúng tôi yêu cầu nhân viên khu du lịch cho xem CTTV nhưng họ từ chối. Chúng tôi phải đợi công an mất gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ".

Cô Warakorn cho biết, cuối cùng nhóm cô không được người phụ nữ kia xin lỗi dù đã đưa ra bằng chứng về hình ảnh và video. Vì thủ tục kiện tụng và bồi thường mất nhiều thời gian, cô chấp nhận ký vào biên bản, không yêu cầu công an can thiệp:

"Tôi thực sự không hài lòng lắm. Cảnh sát bảo đây là vụ tranh chấp nơi công cộng dù chúng tôi bị thương cả về thân thể lẫn tài sản và không hề đánh lại phía bên kia. Nếu là luật ở Thái, đây rõ ràng là vụ hành hung".

Cô nhận định thêm rằng đây chỉ là trường hợp cá nhân, không phải người Việt nào cũng hung hăng như vậy:

"Tôi rất biết ơn tài xế và người phiên dịch, họ đã rất tận tình giúp đòi lại công bằng cho chúng tôi. Tuy nhiên, có vẻ pháp luật Việt Nam chưa thực sự bảo vệ toàn diện cho sự an toàn cho du khách nước ngoài. Vì thế, tôi khuyên mọi người nên tránh xung đột khi đến Việt Nam".

Chia sẻ với BBC News Tiếng Việt, Warakorn cho biết mũi cô vẫn sưng và bầm tím. Bạn cô thì vẫn đau vì bị mất một nhúm tóc nhưng tinh thần đã ổn định:

"Sau tai nạn, cả nhóm hủy hết mọi kế hoạch tham quan ở Việt Nam và ra sân bay ngày hôm sau trở về Thái Lan" Warakorn cho biết.

Người chứng kiến nói gì?

Người phiên dịch toàn bộ vụ việc cho hai bên nói với BBC News Tiếng Việt:

"Khi công an đến làm việc, nữ du khách người Việt thừa nhận có đánh hai bạn nữ người Thái. Công an cũng hỏi nguyện vọng của nhóm du khách Thái, họ trả lời: Thứ nhất muốn công an phạt hành chính người phụ nữ đó. Thứ hai yêu cầu bồi thường vì hai bạn nữ bị trầy xước, bị đứt tóc và gãy kính. Thứ ba yêu cầu người phụ nữ phải xin lỗi".

Theo lời người phiên dịch, nữ du khách Việt ấm ức vì bà không có ý định chụp hình nên cảm thấy bị xúc phạm khi các bạn Thái Lan yêu cầu bà xếp hàng:

"Vì vậy, với ba yêu cầu nhóm du khách Thái Lan đưa ra, bà không chấp nhận, bảo muốn bồi thường thì kiện lên tòa, nếu muốn phạt hành chính phải lên đồn cảnh sát. Sau khi xem xét, nhóm du khách Thái Lan thấy quy trình quá phức tạp, mất thêm thời gian nên các họ chỉ yêu cầu người phụ nữ áo cam xin lỗi. Nhưng bà ấy không chấp nhận, đòi nhóm người Thái Lan phải xin lỗi bà" - người phiên dịch kể lại.

"Cá nhân tôi thấy người phụ nữ Việt Nam thực sự quá đáng. Tôi là người phiên dịch mà còn thấy tức giùm cho nhóm du khách Thái Lan vì khi vào làm việc với công an, người phụ nữ kia liên tục chửi các bạn ấy. Người chồng ban đầu cũng bênh vợ nhưng cuối cùng đến nhờ tôi dịch dùm rằng ông đại diện cho vợ xin lỗi nhóm du khách người Thái. Tuy nhiên, các bạn Thái Lan vẫn thấy ấm ức vì người phụ nữ đánh các bạn không chịu nhận lỗi, nên các bạn mới chia sẻ câu chuyện lên Facebook" - người phiên dịch cho biết thêm.

Ông Vàng Bảo Thụy, tài xế lái xe cho đoàn du khách Thái Lan chia sẻ với BBC News Tiếng Việt :

"Khi sự việc xảy ra, tôi đứng bên ngoài xe. Tôi chạy vào thì thấy khách mình người bị trầy hết mũi, người bị đứt hết tóc. Tôi đi xuống hồ tìm nhóm người Việt để hỏi sự tình. Khi biết tôi là tài xế thì họ đòi đánh tôi. Họ nói: Bộ người người nước ngoài không được đánh hả. Láo là đánh. Tôi sợ quá bỏ chạy ra ngoài và đề nghị quản lý khu du lịch gọi cho công an".

Về việc công an đến nơi chậm trễ, người phiên dịch nói thêm:

"Tôi giải thích cho nhóm du khách Thái là công an gặp một vụ tai nạn giao thông nên phải ở hiện trường chờ CSGT nên đến trễ. Công an sẽ vẫn tiến hành phạt hành chính theo yêu cầu nhưng vì nhóm du khách người Thái không đủ thời gian để thực hiện nên không thể trách công an không làm tròn trách nhiệm".

Bên cạnh đó, người này cũng cho BBC News Tiếng Việt biết thêm, an ninh du lịch tỉnh Lâm Đồng đã liên hệ để nhờ cô kết nối với nhóm du khách Thái Lan nhằm giải quyết sự việc.

Phản ứng của dân Thái

Để chế độ công khai, bài đăng trên Facebook cá nhân của người bạn trai đi cùng với Warakorn kể lại việc bạn gái mình bị đánh khi du lịch ở Việt Nam được hơn 4,000 like, hơn 4,000 tương tác, cùng hàng trăm lời bình.

Đa số các lời bình nhận xét rằng hành động này ''quá hung dữ'' và ''mọi rợ.''

Một nữ Facebooker viết:

''Thật kém văn minh. Tôi đã định đi Việt Nam chơi, nhưng thế này thì sẽ không bao giờ đặt chân đến đó nữa. Không bao giờ.''

Một bạn của Warakorn an ủi:

''Cầu mong Chúa phù hộ bạn. Tôi hy vọng điều tồi tệ đã qua, hãy nhớ rằng bất cứ đi đến nơi nào, bạn cũng cần phải cẩn thận. Những điều tốt đẹp đang chờ bạn ở nhà.''

Một nam Facebooker viết:

''Đọc xong muốn chửi thề. Hung ác và kém văn minh quá. Tôi sẽ bảo bạn bè đừng đến Việt Nam du lịch nữa.''

Sau loạt những lời bình đầu tiên, chủ tài khoản Facebook cho biết đã khóa không nhận thêm bình luận.