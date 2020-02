Bản quyền hình ảnh baohatinh.vn Image caption Ít nhất 2 trong số 7 bị can đã bị cơ quan An ninh Điều tra công an Hà Tĩnh khởi tố bắt tạm giam hồi cuối năm ngoái.

Báo Hà Tĩnh ngày 20/2 dẫn nguồn công an tỉnh này cho biết bảy người bị khởi tố về tội "Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép".

"Bước đầu điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh xác định các đối tượng liên quan đã nhận hồ sơ, làm thủ tục cho 67 công dân trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Tây Ninh để đi lao động bất hợp pháp tại các nước châu Âu," bài viết có đoạn.

Một trong những nghi phạm được mô tả là khai trong giai đoạn từ tháng 6 tới tháng 10 năm 2019 "đã nhận 34 hồ sơ của người lao động trên địa bàn cả nước, trong đó đã tổ chức, môi giới được 15 công dân đi lao động trái phép tại các nước châu Âu".

Công an Hà Tĩnh cũng đã phát lệnh truy nã một nghi phạm sinh năm 1990 tên Diễm (kết hôn với công dân Trung Quốc) và đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol truy nã quốc tế đối với bị can này.

Ít nhất 2 trong số 7 bị can đã bị cơ quan An ninh Điều tra công an Hà Tĩnh khởi tố bắt tạm giam trong các ngày 31/10/2019 và ngày 8/11/2019 cùng tội kể trên.

Nạn nhân được truyền thông nhắc tới nhiều là Phạm Thị Trà My (người đã nhắn tin về cho gia đình khi bị ngạt thở), được cho là đã được các nghi phạm "làm hồ sơ" sang Anh qua đường Trung Quốc và sau đó là Pháp với chi phí thanh toán cho tới khi tới được Pháp là 22.000 USD.

Image caption Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, và Nguyễn Đình Lượng, 20 tuổi, là hai trong số các nạn nhân

Cảnh sát Essex vào đầu tháng này nói nhóm 12 người, gồm cảnh sát và nhân viên, đã tới Việt Nam để điều tra vụ án gây trấn động Anh Quốc và thế giới.

Các chuyên viên từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia của Anh và cảnh sát Việt Nam được cho là có mặt cùng nhóm 12 người này trong các cuộc gặp gỡ.

Bản quyền hình ảnh PA Media Image caption Thi thể của 39 người Việt được tìm thấy trong chiếc xe tải chở đồ đông lại hôm 23/10

Trong tháng Hai năm nay cảnh sát Anh công bố nguyên nhân sơ bộ gây ra cái chết của 39 người là do tình trạng bị ngạt thở và ngộp thở do quá nóng trong một không gian quá chật hẹp.

Có 31 thi thể đàn ông và tám phụ nữ được tìm thấy trong xe tải đông lạnh ở Grays, Essex, Anh Quốc, hôm 23/10/2019. Người trẻ nhất mới 15 tuổi.

Vụ việc đã gây choáng cho dư luận và chính giới Anh Quốc.

Trong tháng 1 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Anh, bà Heather Wheeler vừa có chuyến thăm hai ngày đến Việt Nam.

Bà Wheeler tới cả Nghệ An để họp bàn với giới chức tỉnh này về tình trạng buôn người sang Anh.

