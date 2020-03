Dịch Covid-19 'phủ bóng' lên hết chuyện thời sự khác ở VN?

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Nhóm tàu hải quân Mỹ gồm tàu sân bay Theodore Roosevelt và tàu tuần dương Bunker Hill thăm Đà Nẵng từ ngày 05-09/3/2020

Dịch Covid-19 do virus corona gây ra đang ở tâm điểm sự chú ý của dư luận Việt Nam, tuy nhiên nhiều vấn đề quan trọng và nóng khác của đất nước sẽ vẫn không bị người dân, giới trí thức cũng như công luận nói chung 'láng quên', một nhà quan sát từng làm việc trong khối dân vận của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam nói với BBC News Tiếng Việt từ Hà Nội.

Bình luận về thời điểm nhóm tàu hải quân Mỹ, trong đó có Hàng không mẫu hạm USS Theodore Rossevelt và tuần dương hạm Bunder Hill, thăm Đà Nẵng và trước câu hỏi liệu sự kiện này có bị dịch Covid-19 phủ bóng hay không trong dư luận các giới và người dân ở Việt Nam, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương của ĐCSVN, hôm 07/3/2020 nói:

Việc hải quân của Mỹ có mặt ở Đà Nẵng là một tín hiệu tốt, đáng mừng

"Cũng không đến nỗi đâu, dư luận vẫn theo dõi và vẫn quan sát và thấy rằng vẫn có một niềm hy vọng, bởi vì như thế người ta cũng đánh giá được là dù mối quan hệ Việt - Trung mà trong ban lãnh đạo vẫn là 'khăng khít' và một bộ phận lớn cũng 'theo đuổi' Trung Quốc, nhưng rõ ràng người ta đã thấy có một chuyển hướng trong việc là mối quan hệ với Mỹ.

"Mà việc này cũng tất yếu thôi, bây giờ Trung Quốc vẫn vừa gặp tai nạn ở trong nước, dịch bệnh lan truyền, chết người, kinh tế suy thoái như thế, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục những sự hung hăng ở ngoài Biển Đông, thì người Việt Nam phải theo dõi cái này.

"Cho nên việc hải quân của Mỹ có mặt ở Đà Nẵng là một tín hiệu tốt, đáng mừng, tất nhiên là ban lãnh đạo hiện nay ở Việt Nam đang đứng trước việc làm một cách nào đó để tránh việc chọc giận Trung Quốc, họ vẫn tư duy như thế, cho nên cũng không tuyên truyền, không đánh động, cũng như không bàn luận trong báo giới chính thống."

'Đề nghị kỷ luật' ở TPHCM và Đồng Tâm

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM từ năm 2006-2016 đang bị đề nghị kỷ luật đảng

Nhân dịp này, ông Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Minh triết Việt Nam, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) bình luận về hai sự kiện khác mà ông cho là có ý nghĩa quan trọng và công luận, các giới sẽ không 'lãng quên' mặc dù Việt Nam đang trong thời điểm đối phó với dịch Covid-19.

Bình luận về diễn biến ban lãnh đạo ĐCSVN đang "xem xét kỷ luật" đối với một số cựu lãnh đạo chính quyền và đảng ở Thành ủy TP Hồ Chí Minh, được công bố mới đây, ông Nguyễn Khắc Mai nói:

Có thể nói chuyện Đồng Tâm người ta không quên, vụ Thủ Thiêm người ta cũng không quên và vụ vườn rau Lộc Hưng cũng thế, tất cả người ta không quên được

"Xã hội vẫn rất phong phú và phức tạp, người ta không quên đâu, người ta vẫn cứ suy nghĩ và vẫn tỉnh táo bàn luận cả chuyện dịch Covid-19 và cả vấn đề vụ việc của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM - Lê Thanh Hải , rồi nguyên Chủ tịch UBND TPHCM - Lê Hoàng Quân và nhóm ấy.

"Và người ta cũng chê trách cả việc nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua, là một người từng là Bí thư thành đoàn, rồi về làm thường trực rồi Phó Chủ tịch UBNDTP, lại ký một văn bản mà 'thay đổi' bản đồ chính thức của Thủ tướng - làm "liều mạng" như thế, nhưng mà vẫn vô can, và do án khiển trách đã quá thời hạn, nên bây giờ coi như là xong rồi.

"Thì dư luận người ta vẫn tiếp tục theo dõi chuyện này. Chúng tôi không nghĩ là người dân quên và chỉ lo đến việc lo phòng dịch, chống dịch không thôi dâu."

Nguyên Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương đảng CSVN, cũng đề cập tới vụ việc ở Đồng Tâm, vụ bố ráp, tập kích hôm 09/01/2020 và các diễn biến hậu sự kiện từ đó đến nay, ông nói:

"Có thể nói chuyện Đồng Tâm người ta không quên, vụ Thủ Thiêm người ta cũng không quên và vụ vườn rau Lộc Hưng cũng thế, tất cả người ta không quên được... Người ta vẫn đang tiếp tục theo dõi vụ Đồng Tâm để tạo ra những chứng cứ mới vạch trần ra những cái 'dối trá'."

'Những ai muốn chạy tội cũng khó'

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Ông Lê Đình Kình, cựu lãnh đạo đảng ủy, chính quyền và công an xã, đảng viên lão thành ĐCSVN, bị hạ sát trong vụ chính quyền và công an TP Hà Nội bố ráp, tập kích gần hai tháng trước (đêm 08/1 rạng sáng 09/01/2020) tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

Minh họa thêm quan điểm cá nhân này của bàn thân, cựu quan chức thuộc Ban Dân vận TƯ đảng CSVN đề cập tới một số bài viết công bố gần đây có tính cách điều tra và phản biện của một thành viên trong giới nhân sỹ, trí thức Việt Nam phân tích liên quan vụ tập kích Đồng Tâm và hậu sự kiện này, ông Nguyễn Khắc Mai nói tiếp:

"Ông Hoàng Xuân Phú, Giáo sư, Viện sỹ trước hết là một con người có tri thức, có hiểu biết rộng, không phải ông chỉ là nhà toán học, ông am hiểu rất nhiều lĩnh vực và rất xứng đáng.

"Việc nghiên cứu vụ Đồng Tâm của ông Hoàng Xuân Phú giúp rất nhiều chuyện, nêu lên những kịch bản A, B, C vân vân, để đi tới những kết luận mà những ai muốn "chạy tội" cũng hết sức khó khăn.

Đồng Tâm đang là một câu chuyện không thể có quên được mà đang được tiếp tục bằng các giải pháp, biện pháp khác nhau để vụ việc có thể vừa bị lên án, vừa buộc chính quyền hiện nay có thái độ, có sửa chữa

"Gần đây, có đề nghị tới Giáo sư, Viện sỹ này mong muốn ông có những tóm tắt cho dân dễ hiểu, bởi vì trong dư luận có một nhóm cũng thờ ơ, cũng lại còn một nhóm khác thì lại nghe theo sự tuyên truyền một chiều của tuyên giáo, công an và dư luận viên.

"Đồng Tâm đang là một câu chuyện không thể có quên được mà đang được tiếp tục bằng các giải pháp, biện pháp khác nhau để vụ việc có thể vừa bị lên án, vừa buộc chính quyền hiện nay có thái độ, có sửa chữa," nhà nghiên cứu bình luận trên quan điểm riêng về vụ việc xảy ra gần hai tháng trước (09/01/2020).

Vụ việc này theo chính quyền Việt Nam là một cuộc can thiệp của công an thành phố Hà Nội nhằm trấn áp một nhóm chống đối chủ trương của đảng và nhà nước, cũng như của chính quyền trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, mà theo truyền thông nhà nước, nhóm 'các đối tượng' đã có các hành vi "bạo lực, chống đối người thi hành công vụ" và "nhận tiền, thực hiện sự sai bảo, chỉ huy của các tổ chức, cá nhân bị nhà nước liệt vào diện "phản động và khủng bố" ở hải ngoại.

Trong vụ việc này, theo truyền thông nhà nước ba sỹ quan cảnh sát đã thiệt mạng, và về phía người dân Đồng Tâm, ông Lê Đình Kình, cựu lãnh đạo đảng, chính quyền và công an xã, "đối tượng" được chính quyền quy là cầm đầu nhóm chống đối, đã bị hạ sát, hàng chục người bị bắt, bị điều tra với phía báo chí nhà nước cho hay công an và các cơ quan điều tra đã tiến hành các khởi tố vụ án và khởi tố bị can liên quan.