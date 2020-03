Công an tiếp tục ‘lập biên bản’ gia đình nhà hoạt động Trịnh Bá Tư

Bản quyền hình ảnh CHỤP MÀN HÌNH Image caption Trịnh Bá Tư livestream toàn bộ buổi làm việc với công an xã trên trang Facebook cá nhân của mình

Ngày 17/3, nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Tư cùng các thành viên trong gia đình bị lực lượng công an xã Ngọc Lương, quận Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đến nhà làm việc về vấn đề hộ khẩu.

Trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 17/3, nhà hoạt động Trịnh Bá Tư cho biết:

“Trong vòng một tuần nay công an liên tục đến nhà tôi: lần đầu 14/3, lần thứ hai là ngày 16/3 và hôm nay. Mỗi lần đến huy động rất đông người, như sáng nay là hơn 10 người, có những người bịt khẩu trang và không nêu danh tính”.

Theo lời anh Trịnh Bá Tư, trong biên bản về buổi làm việc sáng 17/3 này, có mặt của ông Bùi Văn Sang, Trưởng công an xã Ngọc Lương, quận Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và trưởng xóm, trưởng công an xóm.

Tuy nhiên, anh nêu ý kiến: “Ngoài lực lượng chức năng, còn có một vài người bịt khẩu trang, không nêu rõ họ tên khi tôi yêu cầu. Có một người xưng mình là dân quân cơ động, người này đã có thái độ khiêu khích, chửi bới gia đình nhà tôi trước mặt lực lượng công an”.

“Với việc gia đình tôi bị một người trong đoàn công tác lăng mạ, lực lượng chức năng không lên tiếng và không giải thích cho chúng tôi. Còn hai người bịt khẩu trang, từ chối nêu danh tính và sau đó bỏ đi thì công an cũng không giải thích gì thêm”, Trịnh Bá Tư tường thuật lại.

Bản quyền hình ảnh TRỊNH BÁ TƯ Image caption Bà Thêu trong ngày ra tù 25/07/2015, sau lần bị bắt đầu tiên

Trong văn bản được chiếu trên trang cá nhân của anh Trịnh Bá Tư, lực lượng công an làm việc với gia đình với nội dung:

“Tiến hành làm việc với anh Trịnh Bá Tư và bà Cấn Thị Thêu để giải quyết việc cả hai có hộ khẩu thường trú tại hai nơi: phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội và ở xóm Đại Đồng, Ngọc Lương, Yên Thuỷ, Hoà Bình.

Cũng theo vị cảnh sát này, hành vi trên không đúng với Khoản 4 Điều 4 Luật cư trú năm 2006 (sửa đổi bổ sung năm 2013). Vì vậy, cần điều chỉnh cho hợp lý nhưng khi làm việc, anh Trịnh Bá Tư và bà Cấn Thị Thêu không hợp tác, không nhận giấy, không đồng ý đến trụ sở công an xã để làm việc. Và cả hai đã có lời lẽ bịa đặt, vu cáo Đảng cộng sản Việt Nam và chính quyền nhà nước”.

Lý giải về vấn đề này, nhà hoạt động Trịnh Bá Tư nói: “Trong quá trình sinh sống, tôi thường trú ở Ngọc Lương, Hoà Bình còn anh trai và chị gái tôi thì ở Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Chúng tôi lao động hợp pháp và hoàn toàn không vi phạm pháp luật”.

“Tôi nói với anh công an xã chúng tôi không có quyền cấp giấy cho bản thân mình mà chính cơ quan công an cấp giấy. Tôi yêu cầu các anh công an làm theo pháp luật nhưng không nhận được câu trả lời”.

Lý giải về nguyên nhân công an liên tục đến gia đình anh làm việc, Trịnh Bá Tư nhìn nhận:

“Phía công an không phải một tuần qua mới đến nhà tôi, trước 10 ngày khi xảy ra biến cố Đồng Tâm vào 3 giờ sáng ngày 9/1/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm và tới tận bây giờ, họ liên tục sách nhiễu gia đình tôi”.

Khi tôi đưa ra các tội ác man rợ của chính quyền về Đồng Tâm thì họ có những động thái trả thù và khủng bố gia đình tôi. Trịnh Bá Phương là anh tôi bị bắt và đánh đập. Sau đó, nhiều lần gia đình tôi bị mời lên làm việc, bị hạn chế việc đi lại”, anh Trịnh Bá Tư chia sẻ.

“Theo dự tính của tôi, trưa hôm qua họ quy động người đến làm việc và sáng nay lại đến. Tôi tin họ sẽ quay trở lại sớm vào sáng mai. Sau ba lần làm việc, công an có thể bắt chúng tôi về đồn công an”.

Bản quyền hình ảnh TRỊNH BÁ PHƯƠNG Image caption Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương gặp bà Michele Roulbet, trưởng bộ phận nội chính, Phòng chính trị của ĐSQ Hoa Kỳ tại Việt Nam tại Hà Nội, hôm 06/2/2020

Bộ Công an Việt Nam xác nhận trong thông báo phát đi hôm 9/1 rằng có bốn người chết trong vụ đụng độ tại Đồng Tâm rạng sáng 9/1, trong đó có ba cảnh sát và một dân thường (Lê Đình Kình) tử vong, 19 người bị bắt với tội danh chống người thi hành công vụ.

Nhà hoạt động xã hội dân sự Trịnh Bá Phương, anh trai của Trịnh Bá Tư hôm 06/02/2020 đã có cuộc tiếp xúc với các viên chức tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội về vấn đề liên quan vụ tập kích Đồng Tâm.