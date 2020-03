Image caption

Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở TPHCM được lên quy hoạch tổng thể từ 1993, nằm trong bán đảo Thủ Thiêm, đối diện với trung tâm quận 1 qua sông Sài Gòn, gồm các phường An Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Ðông, một phần phường Bình An, Bình Khánh thuộc địa bàn quận 2.