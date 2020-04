Virus corona: VN có nên cho hơn 8.000 lao động nước ngoài nhập cảnh lúc này?

Bản quyền hình ảnh Linh Pham/Getty Images

Đề nghị mới đây của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho nhập cảnh khoảng 8.500 lao động nước ngoài vào thời điểm chính phủ Việt Nam vừa công bố dịch trên toàn quốc làm dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận.

Theo văn bản của Bộ LĐTBXH gửi thủ tướng chính phủ mới đây, lý do đề xuất cho nhập cảnh số lao động nói trên là vì "nhiều doanh nghiệp, địa phương đang thiếu chuyên gia và lao động nước ngoài".

'Có cơ sở pháp lý không cho nhập cảnh vào VN lúc này'

Luật sư Phùng Thanh Sơn, Công ty Luật Thế Giới Luật Pháp nói với BBC News Tiếng Việt hôm 3/4:

"Theo Điều 21 Luật Nhập cảnh, Xuất cảnh, Quá cảnh, Cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thì một trong bảy trường hợp chưa cho nhập cảnh vào Việt Nam là vì lý do phòng, chống dịch bệnh."

"Do đó, chính phủ Việt Nam hoàn toàn có cơ sở pháp lý không cho lao động nước ngoài nhập cảnh lúc này. Đặc biệt khi Thủ tướng chính phủ vừa công bố dịch toàn quốc."

"Các lao động nước ngoài tại Việt Nam đương nhiên phải là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật. Họ là những người thuộc tầng lớp có thu nhập cao. Do đó, tần suất di chuyển, du lịch, gặp gỡ càng nhiều so với người có thu nhập trung bình và thấp... Do đó, đây chính là nhóm người tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm nhất."

'Mối nguy cho an ninh quốc gia'

Luật sư Phùng Thanh Sơn cũng nhận định rằng hậu quả sẽ rất khó lường với an ninh quốc gia nếu không kiểm soát được thông tin thực tế về số người nói trên.

"Chúng ta không có đầy đủ cơ sở dữ liệu để kiểm tra các thông tin khai báo y tế của họ có chính xác và trung thực hay không. Do đó, không thể nhìn vào khai báo y tế của họ mà quyết định cho nhập cảnh hay không."

"Ở gốc độ an ninh quốc gia, Việt Nam không thể biết được trong 8.500 lao động nước ngoài này có bao nhiêu người là tình báo nước ngoài, chống phá. Chỉ cần một vài người trong số họ tìm cách thân nhập vào các bệnh viện, các cơ quan trọng yếu ở các thành phố lớn, hoặc tìm cách tiếp cận các cán bộ cấp cao hoặc người thân của họ, để lây nhiễm, thì hậu quả rất khó lường."

"Khi đó, công cuộc chống dịch của Việt Nam sẽ rơi vào tình huống "rắn mất đầu" và thất bại ngay!"

Nên cho nhập cảnh lúc nào?

Luật sư Phùng Thanh Sơn nhận định rằng nếu có xét cho nhập cảnh số người này thì cần phải đợi sau 15/4, sau khi hết lệnh cách ly toàn quốc như dự kiến.

"Việt Nam hiện nay không thể theo đuổi tiêu chuẩn kép là vừa phòng chống được dịch bệnh mà vừa đảm bảo phát triển kinh tế được. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Theo tôi, sau ngày 15/4/2020 thì Chính phủ Việt Nam mới nên nghĩ đến việc xem xét có cho những lao động nước ngoài trở lại làm việc hay không.

"Chỉ nên xem xét giải quyết cho lao động nước ngoài trở lại Việt Nam làm việc sau khi chính phủ đã kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh và còn đủ năng lực và nguồn lực cách ly."

"Nhưng không phải mọi lao động nước ngoài đều được nhập cảnh. Chính phủ cần phải có các tiêu chí ưu tiên. Ví dụ như tính cấp thiết của dự án, lĩnh vực; số lượng tối đa lao động nước ngoài được phép trở lại làm việc cho một dự án trong thời điểm dịch bệnh; tình hình dịch bệnh tại quốc gia mà người lao động nước ngoài đang sinh sống hoặc đến, quá cảnh trong vòng 14 ngày trước khi nhập cảnh vào Việt Nam…"

"Đứng ở góc độ nào đó, việc siết chặt lao động nước ngoài tại thời điểm hiện nay sẽ là cơ hội cho lao động Việt Nam được đào tạo, nâng cao tay nghề, được chuyển giao bí quyết, công nghệ để dần thay thế chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam."

"Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản suất kinh doanh tại Việt Nam, các nhà đầu tư buộc phải chuyển giao khoa học, công nghệ, bí quyết, kinh nghiệm cho lao động, người quản lý điều hành là người Việt Nam."

"Việt Nam là nước nghèo, nguồn lực có hạn nên không thể bao cấp toàn bộ chi phí. Do đó, chính phủ cần bổ sung điều kiện xem xét cho phép nhập cảnh. Chẳng hạn, các doanh nghiệp, nhà thầu có sử dụng lao động nước ngoài phải ký quỹ một khoản tiền để chi trả chi phí cách ly và điều trị Covid-19 (nếu có) cho người lao động của mình khi nhập cảnh vào Việt Nam," luật sư Phùng Thanh Sơn từ Sài Gòn nói với BBC.

8.500 lao động nước ngoài là ai?

Bộ LĐTBXH cho hay đang có 8.459 lao động nước ngoài muốn vào Việt Nam, chủ yếu là lao động Trung Quốc và Hàn Quốc.

Bộ nói số lượng lao động thiếu hụt chủ yếu là chuyên gia hoặc nhà quản lý ở các công trình trọng điểm.

Trong đó, khoảng có khoảng 2.000 lao động của một số các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, dự án áp dụng công nghệ mới của các tập đoàn đa quốc gia, như dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, dự án LG Display tại Hải Phòng, Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam tại Bắc Ninh, Công ty TNHH Samsung Elecho-Mechanics Việt Nam và công ty đối tác tại Thái Nguyên…

Việt Nam bắt đầu thực hiện cách ly toàn xã hội từ 1/4 - 15/4

Bộ này cũng nói các địa phương đã "tích cực tìm nguồn lao động thay thế" nhưng các vị trí này đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao, kinh nghiệm quản lý, ngoại ngữ, điều hành lâu năm, nên lao động Việt Nam "chưa đáp ứng được ngay".

Do đó, Bộ LĐTBXH đề nghị thủ tướng "ưu tiên" cấp phép cho số lao động nói trên sau khi họ "đã hoàn thành cá thủ tục y tế theo Bộ Y tế quy định".

Ngoài ra, Bộ LĐTBXH đề nghị thủ tướng cho nhập cảnh trở lại số lao động nước ngoài về nước dịp Tết Nguyên đán 2020; và cấp lại giấy phép lao động đã hết hạn cho những lao động nước ngoài chưa làm lại được cho ảnh hưởng dịch Covid-19.

Cũng theo bộ này, tổng số lao động nước ngoài tại Việt Nam hiện khoảng 70.000 người, chủ yếu là Trung Quốc và Hàn Quốc. Số chưa quay lại Việt Nam là 25.000, chủ yếu là Trung Quốc, 75%.

'Đề nghị Chính Phủ thận trọng'

Trên mạng xã hội, Facebook Nguyễn Ngọc Chu bày tỏ sự 'bàng hoàng sửng sốt' khi vừa nghe tin thủ tướng quyết định cách ly cả nước thì lại nhận tin Bộ LĐTBXH xin phép mở cửa biên giới cho 8.500 lao động nước ngoài vào.

"Sao lại xin mở cửa biên giới vào lúc cả nước phải tự cách ly?," ông Nguyễn Ngọc Chu đặt câu hỏi.

"Mở cửa biên giới lúc này đồng nghĩa với mở cửa cho dịch tràn vào."

"Sao ông Bộ trưởng Bộ LĐTBXH lại đưa khó khăn đến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải giải quyết ngay sau khi vừa ra lệnh cách ly cả nước?"

"Những dự án như Đường sắt Cát Linh - Hà Đông trên cao, nhiệt điện Vĩnh Tân... đã muộn hơn 10 năm rồi, muộn thêm mấy tháng nữa cũng chẳng sao. Cả nước còn phải tự cách ly thì không thể để người lao động nước ngoài nhập cảnh."

"Cả nước đang khó khăn với dòng người cách ly sau khi nhập cảnh. Không được mang thêm khó khăn và nguy cơ lây nhiễm virus Trung Quốc lúc này đến cho đất nước."

Đề xuất này đã khiến cũng luật sư Lê Ngọc Luân, TP Hồ Chí Minh, phải kêu "trời".

Trên Facebook cá nhân, luật sư Luân viết: "Trời ơi! Thủ tướng ơi!".

"Chỉ thị 16 đề nghị "cách ly toàn xã hội" nhưng 12 giờ trưa nay, Báo Tuổi trẻ đưa tin Bộ LĐTBXH lại kiến nghị Chính phủ ưu tiên cho phép nhập cảnh gần 8.500 lao động nước ngoài vào Việt Nam..."

"Dù đề xuất của Bộ LĐTBXH ra trước hay sau Chỉ thị 16 thì khó có thể chấp nhận vì tính hệ luỵ và tác hại kinh khủng có thể xảy ra bất cứ lúc nào."

"Những người đang sinh sống tại tổ quốc này ủng hộ và một lòng hướng về chính phủ nhằm ngăn chặn đại dịch. Vậy tại sao lãnh đạo của Bộ LĐTBXH lại có đề nghị kiểu này?"

"Tính mạng người dân Việt Nam là số một. Với tư cách là một công dân, tôi kính đề nghị Thủ tướng bác đề xuất của Bộ LĐTBXH ngay lập tức!"