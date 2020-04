Trung Quốc ‘trao trả 8 ngư dân Quảng Ngãi sau khi đâm chìm tàu’

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Tàu cá ngư dân Việt Nam, hình minh họa

Trung Quốc đã trao trả 8 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi bị tông chìm ở khu vực đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa, theo tin của báo Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Tăng Bính - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nói với báo Tuổi Trẻ tối 2/4.

Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đang thuộc sự kiểm soát của Trung Quốc, nhưng Việt Nam khẳng định chủ quyền tại đây

Tin từ truyền thông Việt Nam nói buổi sáng 2/4, vợ ngư dân Trần Hồng Thọ nhận tin báo tàu cá QNg 90617 của ông Thọ bị một tàu Trung Quốc tông chìm ở vùng biển gần đảo Phú Lâm.

Lúc xảy ra vụ va chạm, trên tàu có tám ngư dân.

Can thiệp hỗ trợ

Đến chiều cùng ngày, 2/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị các bên can thiệp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn 8 ngư dân gặp nạn.

Theo báo Tuổi Trẻ, ba tàu cá QNg 90045 do ông Đặng Tằm làm chủ, cùng tàu cá QNg 90399 do ông Đặng Dũng làm chủ và tàu cá QNg 90929 do ngư dân Nguyễn Thành Linh làm chủ (cả ba đều ở xã Bình Châu) đã đi đến khu vực biển gần đảo Phú Lâm nhằm cứu hộ.

Tàu của ông Đặng Dũng và Nguyễn Thành Linh sau đó bị Trung Quốc đưa về đảo Phú Lâm.

Nhưng đến khoảng 18h cùng ngày, Trung Quốc thả người, bàn giao người 4 ngư dân cho tàu ông Linh và 4 ngư dân cho tàu ông Dũng. Trong số này có ông Trần Hồng Thọ.

"Riêng tàu của ngư dân Tằm không bị bắt nhưng bị tàu Trung Quốc truy đuổi, sử dụng vòi rồng phun nước làm bể cabin, hư hỏng nhiều ngư cụ", ông Nguyễn Thanh Hùng thông tin cho báo Tuổi Trẻ.

'Trung Quốc đã quay lại cứu 8 ngư dân'

Còn báo VietNamNet cũng hỏi ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu.

Ông Hùng nói rằng qua thông tin tàu cá ngư dân báo về, sau khi tàu Trung Quốc tông chìm tàu cá QNg 90617 của ngư dân Trần Hồng Thọ, tàu Trung Quốc đã quay lại cứu 8 ngư dân.

VietNamNet hôm nay 3/4 dẫn lời ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua máy icom các tàu cá ngư dân báo về, 8 ngư dân trên tàu cá QNg 90617 bị chìm ở Hoàng Sa đã được Trung Quốc trao trả an toàn.

"Qua icom các tàu báo về 8 ngư dân gặp nạn đã an toàn, còn thông tin cụ thể thế nào chúng tôi đã giao cho phía Biên phòng nắm", ông Bính nói.

Khống chế, vũ lực

Ngay từ năm 2014, Việt Nam ghi nhận nhiều tàu cá của Việt Nam đã bị các tàu của Trung Quốc liên tục khống chế, uy hiếp vũ lực.

Ví dụ ngày 07/5/2014, tại khu vực có tọa độ 16o50'N-112o49'E (cách Bắc Tây Bắc đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 10 hải lý), tàu cá của Quảng Ngãi số hiệu QNg 96416 TS cùng 16 ngư dân, đã bị tàu Trung Quốc số hiệu 1241 bắn đạn lửa; dùng vòi rồng phun nước; dùng búa, chai lọ, bu lông ném sang tàu; dùng câu liêm cắt đứt dây và hệ thống liên lạc, định vị.

Sau đó, thêm 1 tàu ngư chính Trung Quốc khống chế, đâm thẳng vào tàu gây vỡ mạn phải và toàn bộ kính ca bin, hỏng nhiều thiết bị và tài sản trên tàu, theo tài liệu của Việt Nam.

Trung Quốc kiểm soát quần đảo Hoàng Sa sau trận đánh ngắn với quân đội Việt Nam Cộng Hòa đầu năm 1974.

Một năm trước, Việt Nam trao công hàm phản đối việc Trung công bố kế hoạch xây đảo Phú Lâm và đảo Cây, đảo Duy Mộng trở thành thành phố và căn cứ dịch vụ hậu cần.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhắc lại Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế.