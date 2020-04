Bản quyền hình ảnh Cộng đồng VN ở Ba Lan Image caption Khẩu trang và đồ dùng y tế được cộng đồng người Việt ở Ba Lan trao cho nước chủ nhà chống dịch Covid-19

Tin các doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan viện trợ khẩu trang và đồ dùng y tế cho nước chủ nhà chống dịch Covid-19 được truyền thông Ba Lan đăng tải rộng rãi.

BBC News Tiếng Việt phỏng vấn ông Trần Trọng Hùng, Phó chủ tịch thường trực phụ trách đối ngoại Hội Người Việt Nam tại Ba Lan, Warsaw về chuyện này.

BBC News Tiếng Việt: Sáng kiến trợ giúp Ba Lan chống dịch Covid-19 đến từ đâu?

Trong bức thư gửi ngài Đại sứ Wojciech Garwel, cộng đồng người Việt ở Ba Lan có viết: "Cảm nhận được mình là một bộ phận của xã hội Ba Lan, chúng tôi mong muốn được giúp đỡ người dân Ba Lan 4100 kit thử corona virus chủng mới…". Sáng kiến từ nhóm doanh nhân trụ cột, đặc biệt là anh Tào Ngọc Tú, cũng như các cựu lưu học sinh, được sự ủng hộ của các đại diện cộng đồng.

BBC News Tiếng Việt: Vì sao người Việt Nam phải giúp Ba Lan, quốc gia EU có thu nhập cao hơn Việt Nam nhiều, vì sao cộng đồng không giúp những nhóm xã hội dễ tổn thương hơn ở Việt Nam? Hay là chưa làm?

Dịch bệnh không từ một ai, Ba Lan là quê hương thứ hai của bà con ta, nên việc giúp đỡ Ba Lan xuất phát tự nhiên trong mỗi con người sống ở đây, gần như là sự tự phát, chỉ sau này được phối hợp lại để đỡ trồng chéo. Giúp đỡ không chỉ là món quà, 4100 kit thử corona virus có được là nhờ sự đóng góp tài chính của các doanh nghiệp và bà con cộng đồng.

Những quán ăn Việt tham gia nấu đồ ăn cho bác sĩ và y tá ở các bệnh viện, những người khác sau khi cơn sốc vì phải ở nhà cách ly chống dịch qua đi bắt đầu may khẩu trang vải, bù cho những thiếu hụt ở bệnh viện đang chưa được chính phủ cung ứng ngay lập tức. Người xung phong đi mua vải, chia cho những người khác ở nhà may. Hàng chục ngàn khẩu trang được cung cấp tới những nơi cần: bệnh viện, đồn công an, cơ quan chính quyền.

Những xuất ăn nóng hổi được đưa tới các cơ sở y tế mỗi ngày. Bác sĩ thích khẩu vị đồ ăn Việt, hơn thế lại được phục vụ nóng hổi. Những việc này vẫn không ngừng tiếp diễn, dễ dàng theo dõi nó trên facebook với hashtag #VNJestesmyZWami nghĩa là #VNChúngTôiCùngCácBạn.

Bản quyền hình ảnh Cộng đồng VN ở Ba Lan Image caption Những xuất ăn nóng hổi được đưa tới các cơ sở y tế mỗi ngày

Lúc này không ai nghĩ tới thu nhập Ba Lan cao hay Việt Nam thấp, chống dịch như chiến trường, mình không ở tuyến đầu, thì mình ở hậu phương. Lúc đầu dịch đến thì ai cũng sợ, nhưng rồi khi nỗi sợ qua đi thì ta làm những việc nhỏ, việc ta chuyên.

Nói tới hỗ trợ Việt Nam, từ nhiều năm nay, mỗi khi nghe tin ở Việt Nam gặp thiên tai, bà con mình đều có những hành động quyên góp chia sẻ, thể hiện tình cảm nhớ về quê hương. Trong đợt dịch Covid-19 này, khi ở Việt Nam chính quyền quyết định phong tỏa xã Sơn Lôi, tỉnh Vĩnh Phúc cộng đồng người Việt tại Ba lan đã chủ động quyên góp mua 50 ngàn chiếc khẩu trang, 200 hộp vitamin tăng sức đề kháng, 200 lọ nước diệt khuẩn gửi tặng bà con và các bệnh viện, đơn vị biên phòng.

BBC News Tiếng Việt: Việc đón nhận từ phía cơ quan y tế Ba Lan ra sao? Họ đã sử dụng các phương tiện mà người Việt Nam cung cấp chưa, chất lượng thế nào?

4100 kit thử corona virus, áo bảo hộ, găng tay được gửi tới Ba Lan thông qua con đường ngoại giao, đại diện cộng đồng, các lưu học sinh, tập đoàn Việt-Ba ViFon đã làm lễ trao tặng ở sứ quán Ba Lan ở Hà Nội. Ngay từ đầu, đón nhận lời đề nghị của cộng đồng, ngài Đại Sứ Wojciech Garwel đã rất cảm động trước tình cảm của những người công dân gốc Việt và cộng đồng người Việt.

Nhưng thủ tục hành chính cũng không hề đơn giản. Trong một tuần để các thủ tục hành chính có thể được hoàn thiện, hàng vài chục thư từ đã được trao đổi, với sự tham gia phối hợp giữa các Bộ Ngoại Giao, Bộ Tài Chính, Bộ Y tế và đại diện cộng đồng. Sáng sớm ngày 29/3 một xe chuyên dụng của quân đội đã được điều tới sân bay tiếp nhận lô hàng chở về kho lưu trữ của Bộ Y tế.

Ngay từ khi máy bay hạ cánh cộng đồng nhận được nhiều thư từ, điện thoại, bài đăng cảm ơn của Ngài Đại sứ, Bộ Ngoại giao, Bộ Y Tế, Nhóm đại biểu Quốc hội Ba Lan - Việt Nam. Truyền thông Ba Lan đồng loạt đưa tin. Những bình luận tích cực. Cộng đồng như được tiếp thêm sức mạnh, có một sự công nhận, không hề lặng lẽ từ những người bạn.

Bản quyền hình ảnh Cộng đồng VN ở Ba Lan Image caption Xe chuyên dụng của quân đội đã được điều tới sân bay tiếp nhận lô hàng chở về kho lưu trữ của Bộ Y tế

Bộ Y tế đang chuyển những Kit thử đó đi thử nghiệm, họ hứa sẽ phản hồi khi có thông tin. Chúng ta hy vọng và tin rằng họ sẽ có những kết quả tốt, bên nhà sản xuất Việt Á bảo đảm độ chính xác 100%. Thông tin từ cộng đồng ở bên Áo cho biết những thử nghiệm cho kết quả mong đợi.

BBC News Tiếng Việt:được hầu hết bà con. Ông/bà có biết chuyện khẩu trang cứu trợ, kit xét nghiệm của Trung Quốc cho Hà Lan, Tây Ban Nha gặp vấn đề về chất lượng, vậy nhóm cứu trợ cho Ba Lan đã kiểm tra nguồn hàng và khẳng định là tốt chưa?

Ngoài hoạt động cộng đồng, chúng tôi là những nhà doanh nghiệp, chúng tôi làm xuất nhập khẩu nhiều năm rồi, có chân rết ở các nơi. Ngay cả khi mua hàng của Trung Quốc, không nhất thiết là chất lượng sẽ kém, rất nhiều phụ thuộc vào khả năng kiểm soát của nhà nhập khẩu và định nghĩa sản phẩm tương đương với giá của nó. Chúng tôi có rất nhiều kênh để kiểm tra thông tin từ phía nhà cung cấp, nhất là đây lại là sản phẩm của Việt Nam, tuy mới được nghiên cứu ra, nhưng những y bác sĩ đang sử dụng sản phẩm này đều đâu đó là bạn bè của bạn bè.

Bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT PCR phát hiện virus SARS-CoV-2 theo quy trình được WHO khuyến cáo do Học viện Quân y phối hợp với công ty Việt Á sản xuất được Bộ Y tế Việt Nam cấp visa sản phẩm ngày 4/3/2020.

BBC News Tiếng Việt: Nhìn chung, trong cộng đồng Việt Nam tại Ba Lan hiện nay việc phòng chống dịch của nước chủ nhà tác động ra sao đến kinh doanh của bà con, việc học của trẻ em? Giải pháp trước mắt để hỗ trợ nhau?

Từ ngày 13/3 tới nay, Ba Lan ở trong tình trạng dịch bệnh. Trường học lúc đầu đóng cửa, sau đó trẻ em bắt đầu được triển khai học online. Các cháu vẫn nhận được điểm số và thậm chí thi hết cấp vẫn được chính phủ quyết tâm thực hiện đúng thời hạn.

Bà con mình chủ yếu kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, tất cả những ngành nghề này đều bị đóng cửa. Trừ các hoạt động có thể thực hiện online.

Cộng đồng có rất nhiều bà con không biết tiếng. Do đó anh em đã chủ động dịch các thông tin thực trạng, phương thức phòng và chống dịch của chính quyền bản địa cho bà con. Nhờ có thông tin thường xuyên, bà con không còn cảm thấy đơn độc. Ban hỗ trợ và phòng chống dịch Covid-19 của cộng đồng được mở rộng với sự tham gia của rất nhiều thành viên các nhóm trong xã hội, khiến cho hoạt động đến

Bản quyền hình ảnh Cộng đồng VN ở Ba Lan

Lường trước những khó khăn của cộng đồng, cộng đồng lập ra đường dây nóng, hoạt động 24/7 với các số điện thoại của các tình nguyện viên, giúp đỡ bà con hiểu đúng việc chống dịch của chính quyền, hướng dẫn đi khám khi có các triệu chứng bệnh. Thậm chí giúp bà con mua thuốc, hay tư vấn qua điện thoại với bác sĩ đối với những bệnh khác khi hệ thống y tế quá tải do dịch bệnh.

Các cuộc họp của các ban được tổ chức online. Cộng đồng khuyến cáo cố thủ phòng dịch đối với người cao tuổi, có bệnh nền, cách ly tuyệt đối trong cộng đồng, nhằm giảm thiểu khả năng lây nhiễm.

Cho tới nay trong bà con vẫn chưa có một ca dương tính nào trừ một cháu đi du học về từ Anh, nhưng rất may không lây cho người nhà. Quỹ tương trợ được thành lập để giúp đỡ những cá nhân, gia đình không may nhiễm bệnh hoặc bị cách ly. Một ban tư vấn y tế được tổ chức, tổng hợp các thông tin từ các nguồn chuyên nghiệp, với sự tình nguyện của các bác sĩ trong cộng đồng.

Mọi người xác định tinh thần chiến đấu lâu dài với dịch bệnh. Các thanh niên lập nhóm xung kích. Hoạt động giúp đỡ y bác sĩ Ba Lan vẫn đang được điều phối hàng ngày. Không gặp gỡ trực tiếp, nhưng nhờ công nghệ chúng ta gặp mặt. Chiến đấu với dịch bệnh, mỗi gia đình riêng biệt, nhưng không đơn độc.