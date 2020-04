Việt Nam và người Việt các nơi đóng góp từ thiện chống Covid-19

Image caption 50 thùng găng tay và khẩu trang do cộng đồng gửi đã được Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh (VAUK) chuyển tới một khu của NHS ở Dartford, Kent

Việt Nam tặng cho năm nước châu Âu nửa triệu khẩu trang để trợ giúp nỗ lực chống virus corona trên thế giới.

Cùng lúc, nhiều cộng đồng người Việt các nơi tham gia những sáng kiến từ thiện nơi họ sống để đóng góp chống dịch Covid-19.

Theo các báo Việt Nam, hôm thứ Ba, 07/04/2020, quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức lễ trao tặng 550.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn do Việt Nam sản xuất cho đại sứ Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Anh và đại sứ - trưởng Phái đoàn Liên hiệp châu Âu tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng được trích lời nói đến “sự chia sẻ trên tinh thần đối tác chiến lược, bạn bè truyền thống, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn” của Việt Nam với chính phủ các nước.

Động thái này xảy đến vào lúc nhiều quốc gia Âu Mỹ bắt đầu coi việc đeo khẩu trang y tế và khẩu trang bình thường cho dân chúng là cần thiết, ít ra là để ngăn virus corona lây lan trong cộng đồng.

Trước đó, khuyến cáo của ngành y tế tại Đức, Anh...vẫn cho rằng công chúng không cần đeo khẩu trang “nếu người đeo không có triệu chứng mắc virus corona”, điều cũng bị không ít ý kiến của báo chí chỉ trích, vì một phần trăm khá đông người mắc virus corona “không có triệu chứng bên ngoài gì cả”.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Việt Nam nói có thể phải chấp nhận thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân

Ngoại giao từ thiện và từ thiện bình thường

Trong lúc Trung Quốc gặp phải phản ứng “dùng viện trợ từ thiện để tạo ảnh hưởng”, các hoạt động từ Việt Nam không bị phê phán gì, vì đến từ một quốc gia chưa có sức mạnh kinh tế áp đảo như Trung Quốc.

Ngoài ra, việc các nước Đông Nam Á hỗ trợ nhau, đồng thời nhận viện trợ chống Covid-19, được xem như là bình thường, cần thiết.

Ngay từ đầu tháng 2/2020, Việt Nam và chừng hơn 20 nước châu Á đã hiến tặng hàng hóa, tiền cho Trung Quốc để chống virus corona.

Gần đây nhất, theo trang Facebook của đại sứ Việt Nam tại Campuchia, ông Vũ Quang Minh, thì hôm 07/04 Bộ Tư lệnh Quân khu 7 của Việt Nam trao tặng trang thiết bị vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho một số đơn vị thuộc Quân đội Hoàng gia Campuchia trước Tết cổ truyền của họ.

Cùng lúc, Việt Nam cũng nhận được viện trợ từ các nước.

Theo các báo Việt Nam hôm 30/03, Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này chi 274 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo và y tế khẩn cấp cho các nước chống dịch COVID-19. Việt Nam sẽ nhận gần 3 triệu USD để chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt hệ thống giám sát.

Trước đó, Vương quốc Thái Lan nói họ nhận được 2 triệu USD chống virus corona từ Hoa Kỳ.

Vietnam Airlines cuối tháng 3 đăng tin trên mạng xã hội rằng họ vận chuyển 10 máy thở cho bệnh nhân Covid-19, quà tặng của Temasek Foundation, Singapore, về Hà Nội hôm 29/03.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Việt Nam đang cách ly tập trung người Việt Nam về nước, người nước ngoài vào Việt Nam

Người Việt ở nước ngoài làm gì?

Người Việt ở một số quốc gia cũng tự tổ chức các đợt hỗ trợ ngành y tế nước chủ nhà chống dịch Covid-19.

Điều đáng chú ý là những người bình thường nhất, không phải triệu phú, doanh nghiệp nhiều tiền, đã làm việc này bằng đóng góp thời gian, công sức của họ.

Tại Anh, hôm 06/04, số hàng hiến tặng cho Hệ thống Y tế Công (National Health Service - NHS) gồm có 50 thùng găng tay và khẩu trang do cộng đồng gửi đã được Hội Người Việt Nam tại Vương Quốc Anh (VAUK) chuyển tới một khu của NHS ở Dartford, Kent, vùng Đông Nam của London.

Được biết đây mới là số hàng đầu tiên và VAUK đang tiếp tục kêu g̣ọi các thành viên và cộng đồng gốc Việt ở Anh quyên góp cho công tác này.

Phó Chủ tịch VAUK, ông Vũ Kim Thanh viết trên trang Facebook rằng đây là hành động “nhân văn của quí vị và bà con người Việt Nam tại Anh quốc , tuy của cải vật chất ít nhưng tấm lòng nhiều, trong phong trào cùng nhau đoàn kết chống dịch bệnh virus corona Vũ Hán”.

Bà Lâm Ngọc Thủy, giám đốc chuỗi hàng ăn Indochine, London, người có đóng góp cho hoạt động của VAUK nói với BBC, theo bà thực ra có nhiều cách để cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Anh chia sẻ gánh nặng chống COVID-19 với NHS lúc này:

“Chẳng hạn, việc ở nhà và chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết theo khuyến cáo của Chính phủ Anh cũng là một cách. Như vậy, xác suất bị nhiễm và gây nhiễm coronavirus sẽ giảm đáng kể và góp phần giảm gánh nặng cho hệ thống y tế. Ngoài ra, cá nhân và doanh nghiệp nếu có điều kiện cũng có thể quyên góp ủng hộ đồ bảo hộ như găng tay, khẩu trang, nước diệt khuẩn... vì nhiều bệnh viện đang rất thiếu đồ bảo hộ cho nhân viên y tế ở tuyến đầu.”

Giới chức Anh cho hay tính đến 31/03/2020, hoạt động từ thiện tại nước này có nguy cơ thiệt hại 4 tỷ bảng vì dịch virus corona.

Lý do là nhiều hoạt động lớn như cuộc thi London Marathon vốn quyên góp nhiều tiền hiến tặng hàng năm, đã bị hủy, và các doanh nghiệp ngừng làm việc theo yêu cầu phong tỏa (lockdown) không có tiền để đóng góp đều cho từ thiện.

Quốc hội Anh hôm cuối tháng 3 kêu gọi tăng hoạt động từ thiện chống dịch virus corona trên cả nước.

Image caption Người Việt ở Ba Lan tham gia giúp đỡ

Tại Ba Lan, chừng 4100 kit thử virus corona đặt hàng ở nước ngoài và chuyển tới Ba Lan có được nhờ sự đóng góp tài chính của các doanh nghiệp và thành viên cộng đồng Việt ở nước này.

Theo BBC News Tiếng Việt tìm hiểu, tại Warsaw có những quán ăn Việt tham gia nấu đồ ăn cho bác sĩ và y tá ở các bệnh viện, và những người khác may khẩu trang cung cấp cho bệnh viện, đồn công an, cơ quan chính quyền.

Tin tức này cũng được đài báo nước sở tại đăng tải, theo ông Trần Trọng Hùng, Phó chủ tịch thường trực phụ trách đối ngoại Hội Người Việt Nam tại Ba Lan ở Warsaw.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Việt Nam nói coi “chống dịch như chống giặc”

Tại Đức, nơi người Việt Nam ở vùng Đông Đức cũ từng có nghề may, và chuyên môn về may họ chưa quên, máy may nhiều người vẫn còn giữ trong gia đình.

Trong khi phải ngồi cách ly ở nhà, nhìn cảnh thiếu thốn khẩu trang cho hệ thống y tế của Đức, một số người ở Berlin, Dresden, Hamburg và các nơi khác đã nghĩ ra và phát động phong trào may khẩu trang mang tặng cho các nơi cần, theo nhà báo Lê Mạnh Hùng từ Berlin nói với BBC News Tiếng Việt hôm 08/04/2020.

“Phong trào nay đã lan rộng, được truyền thông Đức loan tải như một nét đẹp trong cuộc sống chung của cư dân thuộc nhiều nguồn gốc ở Đức.”

Tuy thế, theo ông Hùng, quy định về khẩu trang y tế tại Đức rất ngặt nghèo nên người Việt chỉ may khẩu trang gọi là 'để che mặt'.

“Người Việt ở Đức đã nhắc nhở nhau, hướng dẫn cách làm cho phù hợp. Ví dụ tìm hiểu các luật lệ liên quan, liên hệ trước với cảnh sát nhờ mách chỗ, liên hệ với các bệnh viện, nhà dưỡng lão, các siêu thị, nơi nào thực sự có nhu cầu mới mang khẩu trang phù hợp tới trao tặng.

Khi trao tặng cũng ghi rõ thông tin về mặt hàng để tránh hiểu lầm, dùng tên gọi mặt hàng cho phù hợp để tránh phạm luật, ví dụ "Cái che miệng" chứ không phải "khẩu trang".

"Tổng số khẩu trang do người Việt ở Đức tự may đem trao tặng khó xác định chính xác được là bao nhiêu, nhưng có thể là con số hàng trăm nghìn", ông Hùng nói.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Trung tâm Hà Nội vắng vẻ những ngày này

Ở Hoa Kỳ hiện cũng có các hoạt động thiện nguyện của người Mỹ gốc Việt trợ giúp bệnh viện và các cơ sở y tế ở Mỹ thiếu khẩu trang, quần áo bảo hộ, nước sát trùng, và nhiều thiết bị y tế khác, theo báo Người Việt tại Westminster, California.

“...Nhiều người gốc Việt đã sử dụng thời gian rảnh khi tuân thủ lệnh ‘ở tại nhà’ để may khẩu trang tặng nhân viên y tế, bệnh nhân trong các bệnh viện,” Tâm An viết trên trang Người Việt (27/03/2020).

Bài báo nêu ví dụ từ thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona về bà Tường Vi, thợ sửa quần áo:

“Tôi đóng cửa tiệm đã một tháng nay, tôi tự đi mua vải về để may khẩu trang rồi đem tặng cho người cao niên ở viện dưỡng lão. Họ cảm động muốn rơi nước mắt. Các y tá họ cũng xin, chủ yếu họ đeo bên ngoài cái khẩu trang y tế. Họ nói làm như vậy thì khẩu trang N95 sẽ đỡ bị nhiễm hơn, có thể dùng lâu dài.”

Bà Thảo Phạm, làm nghề nail ở Tacoma, tiểu bang Washington, cùng với nhiều thiện nguyện viên đã tự may và tặng được hơn 2000 khẩu trang cho các bệnh viện địa phương và nhiều trung tâm y tế, nguồn tin này nói.