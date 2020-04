Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị xử y án 11 năm tù

Bản quyền hình ảnh NGUYỄN NĂNG TĨNH Image caption Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh (trái) cùng Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt

Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội trong phiên phúc thẩm diễn ra sáng 20/4 tại Nghệ An, đã tuyên y án án 11 năm tù giam và phạt quản chế 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù với thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh.

Ông Tĩnh bị xét xử với tội danh, theo cáo trạng là "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Trả lời BBC News Tiếng Việt, luật sư bào chữa Đặng Đình Mạnh cho biết sau khi nghe tuyên án, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh đã vung tay nói: "Đây là một lũ bất nhân đã làm ra phiên tòa bất công."

Ông cho biết thêm: "Phiên tòa diễn ra rất chóng vánh, chỉ tầm 2 tiếng rưỡi. Tôi có cảm giác là họ muốn làm cho xong việc của họ thôi, chứ không phải để tìm ra sự thật."

Ông Mạnh nói mình đã trình bày hết quan điểm bào chữa và "họ tỏ ra chú ý lắng nghe". "Tuy nhiên, sau đó họ nói phần bào chữa của luật sư là không đủ cơ sở để xem xét và họ bác hết tất cả," ông cho biết thêm.

Về bản án, luật sư Mạnh đánh giá:

"Tôi cho rằng đây là bản án bất công với anh Nguyễn Năng Tĩnh. Về phía anh Tĩnh, anh chỉ thực hiện cái quyền tự do ngôn luận của mình. Nếu như anh ấy có phê phán chính sách, hoặc phê phán một cán bộ lãnh đạo nào đó, thì điều đó cũng nằm trong cái quyền của người dân. Thế nhưng, người ta lại cho rằng anh ấy tuyên truyền chống nhà nước."

Luật sư Đặng Đình Mạnh cũng cho biết đã hướng dẫn cho thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh về các bước tiếp theo, chẳng hạn thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm. "Nhưng quyền quyết định thuộc về anh ấy. Chúng tôi chỉ cho anh ấy biết là còn có thể làm được những gì," luật sư Mạnh nói thêm.

Trên Facebook cá nhân, vợ ông Nguyễn Năng Tĩnh, bà Nguyễn Thị Tình cho biết ông đã tuyệt thực tại trại tạm giam Nghi Kim trong 46 ngày (từ ngày 3/03/2020 - 17/04/2020).

Bà Tình viết: "Thật sự bản án vô cùng bất công, phiên tòa diễn ra như vở tuồng ngay lúc đại dịch Covid-19 toàn cầu".

Trước đó, vào tháng 11/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt thầy giáo Tĩnh cùng tội danh trên với mức án 11 năm tù giam; phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Cho rằng mình bị oan, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 18/3 nhưng sau đó đã bị hoãn lại do dịch bệnh COVID-19 và được chuyển tới sáng 20/4.

Theo báo Nghệ An, Hội đồng xét xử phiên phúc thẩm nhận định việc tòa án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Tĩnh về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Bản quyền hình ảnh NGUYỄN NĂNG TĨNH Image caption Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh từng tham gia các hoạt động ủng hộ người bất đồng chính kiến

Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh sinh năm 1976, cư trú tại xóm 6, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, là giáo viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Ông từng được biết đến qua một số clip dạy học trò hát các nhạc phẩm bị cấm kỵ tại Việt Nam như: "Trả lại cho dân", "Việt Nam tôi đâu"…

Ngày 27/5/2019, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam ông về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Khoản 1, Điều 117, Bộ luật Hình sự. Việc khởi tố này liên quan tới hành vi chia sẻ các bài viết trên trang mạng xã hội Facebook của thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh.

Tại phiên tòa sơ thẩm, những lời nói cuối cùng của ông, được ghi lại như sau:

"Tôi khát khao một đất nước tự do, dân chủ. Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc; lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc. Tôi không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc".