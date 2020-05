Blogger 'Bà Đầm Xòe', cây bút chỉ trích Nguyễn Phú Trọng bị bắt

Nhà văn Phạm Chí Thành (bút danh Phạm Thành), chủ trang blog Bà Đầm Xòe, tác giả cuốn sách chỉ trích ĐCS Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gây xôn xao dư luận, bị bắt giam ngày 21/5/2020.

Tin ông Phạm Thành bị bắt đã được gia đình xác nhận. Vợ ông Phạm Thành nói với RFA là ông bị bắt vào khoảng 10h sáng.

"Một toán người ập vào nhà" đọc lệnh bắt, sau đó tịch thu hai máy tính cùng một số tài liệu của ông Thành, theo lời bà Nguyễn Thị Nghiêm.

Hiện chưa rõ thông tin ông Thành bị bắt vì tội gì.

Ông Phạm Thành bị bắt trong bối cảnh ĐCS Việt Nam đang chuẩn bị cho Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào 1/2021.

Cuốn sách "Nguyễn Phú Trọng: Thế thiên hành đạo hay Đại nghịch bất đạo" do ông tự xuất bản năm 2019 đã gây xôn xao dư luận. Nội dung chính cuốn sách "ngoài luồng" này tập trung vào thái độ và hành động của ông Nguyễn Phú Trọng trước Trung Quốc.

"Ngay từ năm 2007, khi ông Trọng với tư cách Chủ tịch Quốc Hội sang Trung Quốc và trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ông khẳng định rằng, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ, trong khi trước đó, máu ngư dân Việt Nam đã đổ trên Biển Đông."

"Từ lúc ấy, tôi đã đặt câu hỏi về con người này. Ông ta sẽ thực hiện các chính sách đối nội, đối ngoại như thế nào, và ông ta sẽ gắn với Trung Quốc như thế nào?," ông Phạm Thành từng nói với BBC News Tiếng Việt về cuốn sách của ông hồi tháng 9/2019.

Trước đó, ông từng tự xuất bản một số cuốn sách khác như "Hậu Chí Phèo", "Nền Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN Xuống hố cả lũ".

Trả lời BBC News Tiếng Việt thời gian mới ra sách rằng "ông có sợ không". Ông Phạm Thành trả lời rằng đó chỉ là nỗi sợ vô hình và cho rằng, điều 25 Hiến pháp Việt Nam cho phép quyền biểu đạt tư tưởng.

"Mà quyền biểu đạt tư tưởng là gì nếu không phải là quyền được tự do nói, mình viết ra cái gì thì mình được quyền in. Trên thực tế, 10 năm nay, rất nhiều người đã thực hiện quyền đó rồi. Người ta có tác phẩm, người ta tự in ra, rồi tặng hay phát cho bạn bè."

''Lần này, tuy tôi không thể in gần nhà vì các tiệm ở Hà Nội không dám in nhưng tôi tìm nơi xa để in, rồi mang sách về nhà mà không ai làm gì tôi. Còn những người cứ nói sợ và không in sách thì theo tôi đó là nỗi sợ vô hình. Theo tôi, ở Việt Nam đang có tự do này, vấn đề là người ta có gì để in không, có dám vượt qua nỗi sợ hay không"- chủ nhân blog Bà Đầm Xòe nói.

Ông Phạm Thành, sinh năm 1952 từng làm việc tại Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mạng xã hội nói gì?

Faceboker Huỳnh Ngọc Chênh: "Nhóm tuổi sinh 52 như Phạm Thành tham gia phong trào chống cộng khá nhiều.

"Nói trắng phớ ra là chống cộng chứ cũng chẳng nên tránh né gì. Tuy hiến pháp không cấm, nhưng một khi đã viết lách phản biện, nói lên sự thật, phê phán các chủ trương sai của nhà cầm quyền, đấu tranh nhân quyền, đấu tranh cho các quyền tự do theo hiến định, biểu tình chống Tàu cộng, biểu tình chống đặc khu, chống formosa xả thải ra biển, chống chặt cây xanh, chống lại giải tỏa cướp đất, tham gia các hội đoàn độc lập, hay chỉ ngồi nhà viết sách như Phạm Thành ... thì đều bị cho là chống cộng."

"Trong tinh thần đó, nhóm tuổi 52 như Phạm Thành mà tui biết được khá đông."

"... Bắt Phạm Thành, bắt Lê Anh Hùng, bắt Phạm Chí Dũng, bắt Trần Đức Thạch, bắt Trương Duy Nhất, bắt Trương Minh Đức, bắt Hoàng Bình, bắt các công dân trong hội nhóm Anh Em Dân Chủ, nhóm Hiến Pháp .... bắt lên đến 250 người, và sẽ còn bắt tiếp, liệu có dập tắt được phong trào phản kháng phi bạo động đang càng ngày càng lan rộng như hiện nay?

Không hề."

Facebooker Nguyễn Thúy Hạnh: "Tôi không sao đâu, mong mọi người trong phong trào vững tâm tiếp bước. Đừng lo lắng cho tôi."

"Nhà văn Phạm Thành trước khi bị công an dẫn giải ra khỏi nhà đã nhắn qua vợ tới anh em bạn bè như vậy.

"Trước đó, trong một bữa cơm tối, anh nói với vợ: "Là người phải sống sao cho đáng sống. Anh đã xác định rồi, ko sợ tù đày".

Cảm phục anh Phạm Thành."

Facebooker Phạm Thư Hiên: Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng có thể kiện nhà báo Phạm Thành tội bôi nhọ cá nhân. Nhưng công an Việt Nam không đự bắt nhà báo Phạm Thành vì tội xúc phạm lãnh tụ của họ. Hãy thả ngay nhà báo Phạm Thành!

Facebooer Trần Thái Hưng: "Bà Đầm Xòe", một nỗi oan với chính thể! Một ý chí không thể bẻ gãy!

Facebooer Nghia HP Nguyen: "Ai ra lệnh bắt nhà văn Phạm Thành?"

"Nguyễn Phú Trọng lo xong nhân sự tương lai cho đảng rồi về "Làm người tử tế" chắc không ra lệnh bắt nhà văn bất đồng chính kiến Phạm Thành- Bà Đầm Xòe. Người bắt đích thị là băng nhóm của nhân vật sắp lên thay Trọng. Băng nhóm này sợ nhà văn Phạm Thành vẫn chỉ trích băng trưởng của họ nặng đòn như đã từng chỉ trích Nguyễn Phú Trọng... nên bắt trước phòng xa."