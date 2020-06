Hậu Covid-19: Facebook hợp tác quảng bá du lịch Việt Nam

Bản quyền hình ảnh Facebook Image caption Ra mắt MV “Bao la Việt Nam”

Tập đoàn Facebook vừa kết hợp cùng Bộ Kế hoạch Đầu tư và các doanh nghiệp ở Việt Nam phát động một chương trình quảng bá du lịch nhằm thúc đẩy sự phục hồi của ngành này sau dịch Covid-19.

Việt Nam được quốc tế đánh giá đã "chiến thắng" đợt dịch Covid-19 vừa qua, tuy vậy, du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nhất.

Video âm nhạc "Bao la Việt Nam", với sự góp mặt của nhiều ngôi sao Việt Nam, vừa được phát hành hôm 9/6, do Facebook đầu tư sản xuất và quảng bá trên mạng xã hội này.

Đạo diễn người Brazil gốc Nhật Mauricio Osaki, nằm trong danh sách đề cử Oscar năm 2015, thực hiện MV này.

12 nghệ sĩ đã cùng thực hiện MV này gồm X2X, Minh Hằng, Võ Hoàng Yến, Liên Bỉnh Phát, Hương Ly, LyLy, Phan Ngân, Han Sara, Bùi Công Nam, Anna (SGO48), Vinh Trần (Anh Thám Tử).

Đây là một phần hoạt động của chương trình Tự hào Việt Nam, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phát động từ đầu năm 2020.

Quảng bá hình ảnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam nói qua video ca nhạc này, Việt Nam mong muốn truyền tải thông điệp, sau đại dịch Covid-19, con người "cần hơn sự nhân văn, sự quan tâm sẻ chia của Chính phủ bên cạnh sự thành công của một quốc gia".

"Người dân là trọng tâm của quá trình phát triển và mọi chính sách của Chính phủ đều phải hướng tới hạnh phúc của người dân," thông cáo của bộ này nói.

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Giám đốc chính sách công Việt Nam, Facebook phát biểu với truyền thông hôm 9/6:

"Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng Bộ Kế hoạch Đầu tư và các đối tác thực hiện chương trình "Tự hào Việt Nam" giúp quảng bá hình ảnh tươi đẹp của Việt Nam đến bạn bè thế giới.

"Chương trình tiếp tục thể hiện cam kết của Facebook trong hành trình thúc đẩy nền kinh tế nói chung và ngành du lịch nói riêng, dựa trên sức mạnh của truyền thông kỹ thuật số."

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Giám đốc chính sách công Việt Nam, Facebook tại sự kiện hôm 9/6

Đáng chú ý, Facebook nói sự kiện "Tự hào Việt Nam" nằm trong trụ cột "Facebook thúc đẩy kinh tế số" thuộc Chiến dịch "Facebook vì Việt Nam", một trong những chương trình trọng điểm của Facebook tại Việt Nam trong năm 2020.

Theo một số ước tính, đang có ít nhất 60 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam.

Facebook kết hợp cùng Bộ Kế hoạch Đầu tư và các doanh nghiệp phát động chương trình "Tự hào Việt Nam"

Qua tìm hiểu, BBC được biết Facebook gần đây đã thiết kế một chương trình dành riêng cho thị trường Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chiến dịch này xoay quanh năm lĩnh vực chính bao gồm: Đổi mới sáng tạo, Kinh tế số, An toàn và Kỹ năng số, Thành phố thông minh và Vì cộng đồng.

Buổi giới thiệu MV hôm 9/6 ở Hà Nội

'Facebook thúc đẩy Kinh tế số'

Theo giải thích của Facebook, chương trình này đặt ra các nội dung:

●Facebook thúc đẩy Kinh tế số (#fb4Economy): Các chương trình nhằm đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tại Việt Nam.

●Facebook phục vụ Đổi mới sáng tạo (#fb4Innovation): Bao gồm các sáng kiến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ các lập trình viên và các chiến dịch thúc đẩy đổi mới sáng tạo

●Facebook với An toàn và kỹ năng số (#fb4Safety and digital literacy): Các chương trình nâng cao tư duy thời đại số và an toàn trên mạng thông qua đào tạo kỹ năng số, kiến thức về an toàn và thái độ ứng xử có trách nhiệm trên mạng.

●Facebook hỗ trợ Thành phố thông minh(#fb4Cities): Hỗ trợ các tỉnh, thành phố trong nỗ lực xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số thông qua các chương trình phối hợp trên nhiều lĩnh vực.

●Facebook vì Cộng đồng (#fb4Communities): Bao gồm những sáng kiến nhằm đưa mọi người lại gần nhau hơn và sử dụng công nghệ vì lợi ích của cộng đồng

Năm 2019, tại một hội nghị ở Davos, Thụy Sĩ, đại diện Facebook đã có cuộc họp cấp cao cùng Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Facebook cũng có cuộc gặp với ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Trụ sở Facebook tại Menlo Park, bang California.

Tháng 7 năm ngoái, lần đầu tiên Facebook có hợp tác chính thức với một thành phố ở Việt Nam, Đà Nẵng, với chủ đề tập trung nâng cao năng lực số của các đơn vị chính quyền và hỗ trợ năng lực ứng phó thiên tai.