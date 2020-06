VN: Khởi tố 3 cán bộ, làm việc với ông Tất Thành Cang trong vụ án kinh tế lớn

Bản quyền hình ảnh TTXVN Image caption Ông Tất Thành Cang, cựu phó Bí thư Thành ủy TP HCM.

Công an TP HCM khởi tố 3 người và làm việc với ông Tất Thành Cang liên quan đến các sai phạm kinh tế trong các doanh nghiệp nhà nước.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Công an TP HCM hôm 17/6 đã thi hành lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông Đỗ Công Hiệp, 47 tuổi, kế toán trưởng Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco); Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên đầu tư và xây dựng Tân Thuận (TACONVES).

Riêng bị can Huỳnh Phước Long, 53 tuổi, nguyên chuyên viên Văn phòng Thành ủy TP HCM, nguyên thành viên HĐQT Sadeco, được cho tại ngoại.

Trước đó, ông Thiện đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM bắt giữ vì có sai phạm trong việc chuyển nhượng 32 ha đất công đã đền bù cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, báo Thanh Niên đưa tin.

Cả 3 bị can đều bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo khoản 3, điều 219 bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Liên quan đến vụ án, giữa tháng 5/2019, công an cũng đã khởi tố, bắt giam ông Tề Trí Dũng - Tổng giám đốc công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là IPC) và bà Hồ Thị Thanh Phúc - Tổng giám đốc Sadeco cùng về về tội "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí", theo báo Vietnamnet.

Sadeco là công ty liên kết, mỗi năm mang lại lợi nhuận lớn cho IPC. Tuy nhiên, "vào thời điểm đỉnh cao lợi nhuận, tài sản nhà nước tại Sadeco đã bị lũng đoạn, tư nhân thâu tóm với sự can dự trực tiếp của Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc", báo Thanh Niên dẫn kết luận của cơ quan điều tra cho hay.

Cũng theo tờ báo này, ngày 18/5/2017, Văn phòng Thành ủy có Văn bản số 495 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó Bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang "chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco".

Bản quyền hình ảnh Ủy ban Kiểm tra Trung ương/TTXVN Image caption Ủy ban Kiểm tra Trung ương tóm tắt những sai phạm của ông Tất Thành Cang.

Báo Vietnamnet còn cho biết trong quá trình điều tra, công an đã làm việc với ông Tất Thành Cang - nguyên phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - để làm rõ các thông tin liên quan.

Vụ việc liên quan tới công ty IPC là một trong những vụ án lớn trong đó nhiều cán bộ tại TP.HCM bị phát hiện có sai phạm.

Gần đây, nhiều cựu lãnh đạo thành phố này cũng đã đi tù hoặc bị phê bình, kỷ luật với nhiều mức độ khác nhau trong các vụ án và vụ việc khác.

Cựu phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Tài bị xét xử và đang bị đề nghị truy tố lần hai liên quan đến việc giao một khu đất vàng trên đường Lê Duẩn ở trung tâm thành phố.

Một cựu phó chủ tịch khác là ông Nguyễn Hữu Tín cũng bị xét xử và lãnh án bảy năm tù liên quan đến vụ án Vũ "nhôm", tức Phan Văn Anh Vũ.

Hồi tháng Ba, Bộ Chính trị cũng đã quyết định kỷ luật cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành uỷ TP HCM nhiệm kỳ 2010-2015, tức xóa tư cách của ông này trong giai đoạn trên.

Ông Hải bị kỷ luật vì "đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Thành uỷ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm kéo dài trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ và chính quyền thành phố, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật".