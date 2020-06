Mauricio Osaki: ‘Ấn tượng về Việt Nam sáng tạo, năng động’

Image caption Mauricio Osaki và các nghệ sĩ tham gia video Bao la Việt Nam

Một nghệ sĩ nước ngoài có mặt ở Việt Nam giai đoạn dịch bệnh Covid-19 xâm nhập, nói anh rất ấn tượng với cách chính phủ và người dân Việt Nam đối mặt dịch bệnh.

Đạo diễn người Brazil gốc Nhật Mauricio Osaki vừa thực hiện video âm nhạc Bao la Việt Nam, được Facebook và Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam sử dụng để quảng bá du lịch Việt Nam.

Những người Nhật đầu tiên di cư tới Brazil vào năm 1908, khi con tàu Nhật Kasato-Maru cập cảng Santos mang theo 781 người Nhật đầu tiên theo thỏa thuận song phương.

Ngày nay Brazil là nước có cộng đồng gốc Nhật lớn nhất, khoảng 1,5 triệu người.

Ông bà của Mauricio Osaki thuộc số những người Nhật di cư đến Brazil đầu tiên.

"Khác với thế hệ các cụ là những nông dân nghèo, tôi có cơ hội để chọn lối đi cho mình," anh chia sẻ với BBC News Tiếng Việt.

Yêu thích điện ảnh từ bé, Mauricio Osaki khởi đầu làm phụ tá phim trường cho các đạo diễn nổi tiếng ở Brazil.

Anh được học bổng để học chương trình Master làm phim ở Tisch School of the Arts Asia, phân nhánh của Đại học New York mở ra tại Singapore.

Mauricio Osaki nói: "Tôi luôn quan tâm về châu Á do ông bà. Được sống ở châu Á là cơ hội để kết nối lại với nguồn cội của tôi."

Image caption Mauricio Osaki

Anh nhớ lại khi còn bé ở Brazil, những lần đi qua nông thôn cùng bố, một kỹ sư mỏ.

"Từ cửa sổ của ô tô, tàu hỏa, tôi nhìn ra ngoài, bị hấp dẫn bởi cảnh vật sống động, con người và những câu chuyện thú vị."

"Năm 2011, tôi thăm Việt Nam lần đầu tiên và có lại cùng cảm giác thích thú ấy."

"Lái xe dọc nông thôn, hay đi qua đám đông đô thị, tôi nhìn thấy lại sự sống động, năng lượng ngập tràn ở Việt Nam."

Tại Việt Nam, Mauricio Osaki hoàn tất bộ phim ngắn 15 phút, My Father's Truck.

Phim này được chọn vào danh sách sơ khảo 10 phim ngắn của giải Oscar năm 2014. (Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ sau đó chọn 5 phim vào danh sách chung khảo.)

Sau thành công này, Mauricio Osaki được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ mời gia nhập thành viên.

Anh cho biết cũng nhận được thêm nguồn tài chính để làm một bản dài hơn của bộ phim. Vì thế, kể từ 2018, anh đã sống ở Việt Nam.

Image caption Nhóm thực hiện video Bao la Việt Nam

Thời gian Mauricio Osaki đang quay phiên bản mới của My Father's Truck, cũng là lúc dịch Covid-19 bắt đầu xảy ra.

Mauricio Osaki bày tỏ: "Khác với phương Tây, tôi nghĩ các chính phủ ở châu Á đã truyền tải thông tin rõ ràng, mang tính tập trung."

"Tôi không cảm thấy có nguy hiểm khi ở đây."

"Tôi tin rằng do đã trải qua các trận dịch trước đó, người dân Việt Nam ngay từ đầu đã rất coi trọng tình hình. Họ không sợ hãi, mọi người làm theo đầy đủ hướng dẫn như đeo khẩu trang, rửa tay."

Mauricio Osaki chia sẻ rằng anh rất ấn tượng với các đối phó tại Việt Nam.

"Không chỉ nhanh chóng, mà chiến dịch truyền thông tại đây đơn giản nhưng vô cùng hiệu nghiệm."

Vào tháng Năm, ngay sau khi Việt Nam nới lỏng giãn cách xã hội, Mauricio Osaki nhận được cuộc gọi từ công ty Yeah1 bàn về một dự án.

Video âm nhạc Bao la Việt Nam là ý tưởng của Facebook và Bộ Kế hoạch - Đầu tư muốn giới thiệu hình ảnh du lịch Việt Nam.

Để làm video này, họ muốn nhờ đến kỹ thuật và góc nhìn của một người nước ngoài như Mauricio Osaki.

Với Osaki, video này còn là dịp cho anh kết nối và hợp tác với những tài năng trẻ của Việt Nam.

"Mỗi bộ phim đều là quá trình khám phá, đầy ngạc nhiên."

"Thường xuyên là các bạn trong ê kíp đặt câu hỏi, đề xuất chỉnh sửa, giúp công việc tốt hơn."

Việt Nam đang hướng đến xây dựng nền công nghiệp điện ảnh tiên tiến, và đây có thể là cơ hội cho các nghệ sĩ nước ngoài đến làm việc.

Mauricio Osaki nhận xét: "Đang có một làn sóng của các nhà làm phim trẻ."

"Họ muốn đột phá để kể những câu chuyện Việt Nam hấp dẫn, sáng tạo, táo bạo hơn."

"Nếu họ nhận được thêm sự giúp đỡ của chính phủ, có cơ hội nhận giúp đỡ tài chính của các tập đoàn truyền thông quốc tế, tôi tin là phim của họ sẽ chinh phục được quốc tế."

Image caption Mauricio Osaki và các nghệ sĩ tham gia video Bao la Việt Nam

Sống và làm việc ở Việt Nam, anh thích điều gì nhất tại đây?

Mauricio Osaki: Chắc chắn là con người Việt Nam. Họ rất sáng tạo, linh hoạt để có thể thích ứng dễ dàng.

Người Việt lấy bánh mì baguette của Pháp để làm thành Bánh Mì Việt Nam. Họ làm cà phê ngon hơn khi cho thêm dừa, trứng, sữa đặc. Họ kết hợp với các nền văn hóa khác mà vẫn làm nên văn hóa của mình.

Trong những năm qua, tuy không phải lúc nào cũng ở đây, nhưng tôi cảm nhận đất nước này đang thay đổi rất nhanh. Thanh niên có văn hóa, giáo dục và rất tò mò về thế giới.

Là một nghệ sĩ, được sống trong một văn hóa sôi nổi, đa dạng như thế, có rất nhiều cảm hứng.

Tôi không ở đây để thay đổi cái gì, mà là để chính tôi được thay đổi bởi môi trường kết hợp đa văn hóa. Đó là điều tôi yêu thích nhất.

Có những điều gì chưa hay ở Việt Nam, theo anh?

Mauricio Osaki: Đến từ một quốc gia cũng đang phát triển, tôi tin rằng Việt Nam đối diện cùng những thách thức của một quốc gia đang tăng trưởng quá nhanh.

Sẽ có những thay đổi về môi trường, nhu cầu cơ sở hạ tầng, tầng lớp trung lưu nhiều hơn với mong chờ và giấc mơ lớn hơn.

Là một nhà làm phim trẻ, tôi cũng phải đối diện các vấn đề này: Làm sao tạo ra tác phẩm có ý nghĩa trong một thế giới đang ngày càng vô tâm với con người.

Tuy nhiên, bình tĩnh nhìn lại lịch sử, tôi tin rằng chúng ta đang sống tốt hơn hôm qua, có nhiều thông tin hơn, thế giới kết nối nhiều hơn.

Vì thế, chính thế hệ chúng tôi phải cố gắng làm cuộc sống tốt hơn. Tôi luôn mong muốn mình có thể viết nên những câu chuyện giải thích phần nào giai đoạn điên rồ mà chúng ta đang sống.