Gia đình nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị bắt

Bản quyền hình ảnh Nguyễn Văn Hải Image caption Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương

Gia đình nhà hoạt động Trịnh Bá Phương bị chính quyền Việt Nam bắt giữ sáng ngày 24/6, theo các nguồn tin trên mạng xã hội và trong giới hoạt động tại Hà Nội.

Những người bị bắt giữ gồm có Trịnh Bá Phương, em trai Trịnh Bá Tư, mẹ Cấn Thị Thêu.

Trong sáng cùng ngày, trước khi bị bắt, Trịnh Bá Phương đăng trên trang cá nhân thông báo: "Công an bao vây nhà tôi."

Sau đó, ông Phương livestream trên Facebook cá nhân về việc bị công an bao vây quanh nhà.

Trong khi đó, bà Cấn Thị Thêu, mẹ Trịnh Bá Phương bị bắt tại Hòa Bình - nơi họ sinh sống và chăm sóc vườn cây quả.

Trong video livestream, Trịnh Bá Phương nói:

"Công an mặc sắc phục và thường phục rất đông bao vây nhà tôi. Bây giờ là 5.30 sáng. Tôi nghĩ rằng hôm nay họ sẽ bắt tôi."

"Như trong di chúc tôi đã nói, tôi không có ý định tự tử nếu bị bắt. Hiện tại tôi rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật gì. Nếu tôi bị chết trong đồn công an hay trại tạm giam thì đó là do công an thủ tiêu tôi."

"Nếu tôi chết trong trại giam, đồn công an, đề nghị gia đình, hàng xóm không ai được chôn xác tôi. Hãy để xác đó như bằng chứng tội ác của chế độ cộng sản Việt Nam."

"Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị bắt rồi. Tôi nghĩ là họ sẽ không để yên cho tôi đâu. Trong thời gian qua tôi chỉ lên tiếng nói lên sự thật trong vụ việc ở Đồng Tâm."

Bản quyền hình ảnh Trinh Ba Phuong Image caption Trịnh Bá Phương cùng người dân Dương Nội trong một cuộc biểu tình đòi chính quyền trả lại đất

"Tôi cố gắng đưa các thông tin trung thực nhất đến công luận trong nước và quốc tế thì họ đã coi việc đó là ảnh hưởng đến cơ quan điều tra, ảnh hưởng đến hệ thống chính trị."

"Nếu tôi bị bắt thì mọi người đừng lo lắng cho tôi. Họ bắt tôi ngày hôm nay có nghĩa là. Mong muốn công luận và các cơ quan ngoại giao quốc tế quan tâm đến ĐT. 29 người dân Đồng Tâm đan gphari đối mặt với bản án rất nặng nề."

"Con tôi vẫn dang ngủ say. Con tôi vừa chào đời. Tôi chỉ lên tiếng nói lên sự thật, tố cáo tội ác của cộng sản. Đã có rất nhiều sự tra tấn, ép cung xảy ra trong các trại giam. Có thể họ sẽ tiếp tục sử dụng hình thức tra tấn ép cung tôi... "

"Họ chuẩn bị phá cửa nhà tôi..."

Những hình ảnh cuối cùng trong video livestream của Trịnh Bá Phương cho thấy một nhóm đông người mặc sắc phục và thường phục mang theo kìm cộng lực phá cửa xông vào nhà ông Phương.

Trịnh Bá Phương và vụ Đồng Tâm

Sau khi sự việc Đồng Tâm xảy ra vào đầu tháng 1/2020 gây rúng động dư luận, khiến ba cảnh sát và lãnh đạo làng Đồng Tâm là ông Lê Đình Kình thiệt mạng, Trịnh Bá Phương là một trong những người tiên phong trong việc cung cấp thông tin về sự việc cho báo chí trong và ngoài nước.

Đó là những đoạn phim video quay cảnh vợ ông Lê Đình Kình nói về việc chồng mình bị giết chết như thế nào, những hình ảnh và thước phim chụp cảnh hiện trường không xuất hiện trên truyền thông chính thống của nhà nước, trong bối cảnh an ninh thắt chặt ở làng Đồng Tâm.

Bà Cấn Thị Thêu, mẹ Trịnh Bá Phương, từng bị tù giam hai lần liên quan đến vụ tranh chấp đất đai với chính quyền kéo dài nhiều năm ở thôn Dương Nội, ngoại thành Hà Nội.

Trịnh Bá Phương và em trai là Trịnh Bá Tư cũng bị tù giam liên quan đến vụ việc nói trên.

Sau khi ra tù, gia đình Trịnh Bá Phương trở thành những người bất đồng chính kiến, đấu tranh dân chủ. Họ từng nhiều lần bị công an bao vây nhà, chặn đường, và mời lên đồn làm việc.

Trước khi bị bắt vào sáng 24/6, Trịnh Bá Phương từng nhiều lần viết trên Facebook cá nhân rằng ông dự đoán sự việc này không sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra.

Tờ Công an Nhân dân của nhà nước Việt nam hôm 21/6 đã có bài viết nêu tên "nhiều cá nhân, tổ chức chống đối như Trịnh Bá Phương, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Văn Đài…", rằng họ "cố tình "đổi trắng thay đen".

"Trong vụ án Đồng Tâm, những đối tượng này... gây sức ép đối với cơ quan điều tra nói riêng và cả hệ thống chính trị nói chung. Pháp luật cần được thực thi một cách nghiêm minh, bất kỳ ai phạm tội đều phải đối mặt với một chế tài tương ứng, không thể có chuyện lạm dụng hai tiếng "nhân dân" để chống đối chính quyền," tờ báo này viết.

Trịnh Bá Phương vừa đón con nhỏ thứ hai chào đời trước đó vài ngày.

Hôm 19/6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (HRW) ra thông cáo báo chí về việc chính quyền Việt Nam đang gia tăng đàn áp các nhà bất đồng chính kiến và hoạt động nhân quyền trước Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 dự kiến sẽ tổ chức vào tháng Giêng năm 2021.