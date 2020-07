Việt Nam, Mỹ nói về nâng cấp quan hệ, phản đối Trung Quốc

Bản quyền hình ảnh LUONG THAI /Getty Images Image caption Ông Donald Trump và ông Nguyễn Phú Trọng bắt tay trước thềm Thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội hôm 27/2/2019

Việt Nam và Mỹ cùng lúc đưa ra các thông điệp về tăng cường quan hệ ngoại giao, đồng thời bày tỏ quan ngại về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông.

Việt Nam và Mỹ đang kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong dịp này, hai bên cùng bày tỏ quyết tâm tăng cường hơn nữa mối quan hệ mà theo lời một quan chức ngoại giao Mỹ là "đang ở mức tốt đẹp nhất từ trước đến nay".

'Tốt nhất từ trước đến nay'

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao hôm 2/7, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, sẵn sàng làm bạn và đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia trên thế giới".

Về mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, bà Hằng nói: "Sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sáu năm thiết lập và triển khai quan hệ đối tác toàn diện, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ chứng kiến những bước phát triển tích cực, thực chất trên tất cả các lĩnh vực và trên cả bình diện song phương và đa phương trên cơ sở nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau."

"Hai bên duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc song phương và trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế đối thoại, tăng cường thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khắc phục hậu quả chiến tranh, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế".

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Trước câu hỏi được đặt ra liệu hai nước có nên nâng cấp quan hệ từ "đối tác toàn diện" lên "đối tác chiến lược" hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nói: "Thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới".

Trong diễn biến khác, chiều cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã có cuộc gặp với báo chí Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tập trận Mỹ-ASEAN: 'Mỹ sẽ không đứng yên nếu TQ tiếp tục ép VN'

VN đã sẵn sàng nâng tầm đối tác chiến lược với Mỹ?

Đại sứ Kritenbrink nói ông cũng không có thông tin cụ thể về việc bao giờ quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ có một cái tên mới, nhưng nhấn mạnh quan hệ thực chất không phụ thuộc vào tên gọi.

Đồng thời, ông cũng khẳng định quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay, với nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Hai nước cam kết sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ này và hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những giá trị chung về một trật tự thế giới dựa trên luật lệ, cởi mở, thịnh vượng, không cá lớn nuốt cá bé.

Báo Thanh Niên dẫn lời Đại sứ Kritenbrink nói: "Chúng tôi tin rằng quan hệ Việt - Mỹ đang ở mức tốt nhất và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Sự hợp tác này sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa bất kể chúng ta gọi tên mối quan hệ đó là gì".

Cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Mỹ trong chống dịch Covid-19, Đại sứ Kritenbrink cũng dẫn một câu ngạn ngữ: "A friend in need is a friend indeed" (người bạn ở bên lúc khó khăn là người bạn đích thực) và nhấn mạnh, trong khó khăn, Mỹ đã thấy được bạn của mình là ai.

"Có lẽ, chúng tôi không có người bạn nào tốt hơn Việt Nam. Sự hỗ trợ của các bạn đã giúp cứu mạng người Mỹ", Đại sứ Daniel Kritenbrink nói.

Phản đối Trung Quốc bành trướng trên Biển Đông

Cũng trong thời gian này, Mỹ và Việt Nam đều đưa ra thông điệp phản đối Trung Quốc tập trận tại Biển Đông.

Hôm 2/7, Bộ Quốc phòng Mỹ ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, chỉ trích hành động này sẽ làm gia tăng bất ổn trong khu vực. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định quần đảo Hoàng Sa là lãnh thổ tranh chấp.

"Các cuộc tập trận là động thái mới nhất trong chuỗi hành động nhằm khẳng định các yêu sách hàng hải phi pháp, gây bất lợi cho các nước Đông Nam Á ở Biển Đông", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ.

Thông tin từ Cục Hải sự Trung Quốc và truyền thông quốc tế cho biết từ ngày 1 tới 5/7, Bắc Kinh thực hiện tập trận gần quần đảo Hoàng Sa.

Mỹ đưa ba tàu sân bay tới cửa ngõ Biển Đông, TQ lo ngại

Biển Đông: 'TQ mượn gió bẻ măng' nhưng 'thời thế hiện không dễ cho họ'

Biển Đông: 'TQ mượn gió bẻ măng' nhưng 'thời thế hiện không dễ cho họ'

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 2/7, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cũng đã lên tiếng phản đối: "Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, đi ngược lại tinh thần tuyên bố DOC (Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông), làm phức tạp tình hình, không có lợi cho quy trình đàm phán COC (bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông) hiện nay giữa ASEAN và Trung Quốc, và việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông".

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ảnh năm 2018

Tại cuộc gặp với báo chí cũng vào hôm 2/7, Đại sứ Kritenbrink cho biết với ba tàu sân bay Mỹ đang hiện diện tại Thái Bình Dương, Washington muốn khẳng định lợi ích lâu dài của mình trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định tại khu vực.

"Ở Biển Đông, các quốc gia lớn hay nhỏ đều phải hành xử theo luật pháp quốc tế, đưa ra các tuyên bố chủ quyền dựa trên luật pháp quốc tế. Các quốc gia lớn hơn không thể bắt nạt hay đe dọa các quốc gia nhỏ hơn. Chúng tôi tin tưởng vào các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, tin tưởng vào quyền tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông", ông Kritenbrink khẳng định.

Cụ thể hơn, ông Kritenbrink cho biết Hoa Kỳ "phản đối các hành động của Trung Quốc trong việc can thiệp và cản trở các quốc gia khai thác dầu khí trên Biển Đông, trong đó có các hoạt động lâu năm của Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi phản đối Trung Quốc cố gắng cản trở các quốc gia ASEAN tiếp cận, khai thác nguồn tài nguyên trị giá 2.500 tỷ USD tại vùng biển này".

Trang tin Indo-Pacific đưa hình ảnh hiếm hoi chụp được trên Biển Đông khi có tàu chiến ven bờ USS Gabrielle Giffords (LCS-40) của Mỹ, tàu khảo sát địa chất HYDZ 4 của Trung Quốc và tàu Kiếm ngư KN750 của Việt Nam. Trang này nhận xét đây là dấu hiệu tích cực cho thấy sự hỗ trợ của Mỹ trên Biển Đông.

Đại sứ Mỹ cũng "lấy làm tiếc" trước việc Trung Quốc đã ngăn cản các hoạt động tự do thương mại, kinh tế trên không chỉ Biển Đông mà còn trên vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo ông, Trung Quốc tận dụng cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra để tăng cường các hoạt động khiêu khích và hiếu chiến trên Biển Đông vì lợi ích của mình.

"Mỹ phản đối việc Trung Quốc, hay bất kỳ một nước nào, sử dụng các biện pháp cưỡng ép để gia tăng các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Trung Quốc cần dừng các hoạt động mang tính khiêu khích làm ảnh hưởng đến sự ổn định trong khu vực", Đại sứ Mỹ nói.

Đồng thời, ông cũng lên tiếng xác nhận: "Đó là lý do tại sao bạn thấy quân đội Mỹ và các tàu của Mỹ hoạt động thường xuyên trên Biển Đông thời gian vừa qua, và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục các hoạt động này ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép".