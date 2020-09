Cố Tổng bí thư Lê Khả Phiêu ‘để lại di sản nhiều mặt’

Ông lại là đồng hương Thanh Hóa nên cụ đã vui vẻ chụp chung với ông ấy một bức ảnh. Cụ còn cho phóng to bức ảnh ấy và để trong phòng khách của cụ.

Nhà báo tự do, blogger Nguyễn Hữu Vinh (cựu Thiếu tá An ninh, Công an Việt Nam): Khái niệm "di sản" thường mang ý nghĩa tích cực. Nếu đúng vậy thì theo tôi ông Lê Khả Phiêu không có thứ này.