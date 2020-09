Chủ tịch Hà Nội bị đình chỉ: Cách đưa tin báo chí nhà nước thế nào?

"Tôi cho rằng những người làm báo ở Việt Nam rất rành rẽ về phương pháp đưa tin, đưa bài," nhà báo tự do, blogger Nguyễn Hữu Vinh, cựu Thiếu tá An ninh thuộc ngành Công an Việt Nam nói với một cuộc tọa đàm trực tuyến của BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm.