Vụ Đồng Tâm “sẽ khiến chính quyền phải xử lý nội bộ”?

Xã Đồng Tâm 4/2017, thời điểm xảy ra vụ người dân bắt giữ 38 công an

"Việc này sẽ không tránh được, chẳng hạn với một số người ra quyết định tấn công hay bắn chết ông Lê Đình Kình v.v… Bởi vì những 'tai nạn' mà công an bị như thế này, chắc chắn là có trách nhiệm của người lãnh đạo trong ngành công an chứ không thể nào mà dễ dàng mà bỏ qua được. Rõ ràng là có vấn đề về mặt nghiệp vụ.

Công an Hà Nội không nên vừa 'tấn công' vừa 'điều tra, truy tố'?

"Tôi nghĩ kiến nghị hay yêu cầu đó cũng hợp lý thôi vì Công an Hà Nội chính là bên tham gia trong việc tấn công hôm 09/1/2020, nhưng đồng thời họ lại tham gia luôn trong việc điều tra, truy tố, kết tội, cho nên rất là khó để đảm bảo tính công bằng.

"Cho nên khi người ta đề nghị một cơ quan khác, có thể là cấp trên hoặc có thể là một tổ chức, thiết chế khác với chính họ, thì tôi nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn là chính Công an Hà Nội đứng ra làm hai việc một lúc."

"Có một vấn đề nữa mà tôi thấy đáng quan tâm là lý do dẫn tới vụ tấn công. Điều này, tôi thấy Tòa hay Hội đồng Xét xử dường như không đả động, thông tin nói là đại diện Công an Hà Nội không tham dự phiên tòa, hoặc Hội đồng Xét xử 'gạt đi' trong phần yêu cầu của các luật sư, khi luật sư muốn hỏi về kế hoạch, lý do vụ tập kích v.v...