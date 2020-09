Đồng Tâm: Tuyên án tử hình ông Lê Đình Công, Lê Đình Chức

Chiều 14/9, TAND Hà Nội chính thức ra phán quyết với 29 bị cáo liên quan đến vụ đụng độ giữa công an và dân làng rạng sáng ngày 9/1/2020 ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Nguồn hình ảnh, OTHER

Vụ án diễn ra thế nào?

Vụ việc tranh chấp đất đai ở cánh đồng Sênh, xã Đồng Tâm bắt đầu nóng lên từ năm 2017, khi công an Hà Nội bắt giam một số người dân Đồng Tâm sau khi cho xã 'mời' họ lên họp, trong đó ông Lê Đình Kình - người đứng đầu phong trào đấu tranh giữ đất của làng - báo buộc bị chính quyền đánh gẫy chân.

Tuy nhiên chỉ sau đó hai tháng, công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố điều tra vụ án hình sự liên quan tới vụ đối đầu giữa người dân Đồng Tâm với giới chức do tranh chấp đất đai, theo hướng nhằm làm rõ hai tội danh "bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật" và "hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".

Rạng sáng 1/9/2020, công an TP Hà Nội đưa hàng ngàn quân tiến vào thôn Hoành, Đồng Tâm, Hoài Đức, Hà Nội - mà ông Lương Tam Quang, thứ trưởng, sau này nói là vào để 'đảm bảo an ninh trật tự công trình xây dựng tường rào xung quân sân bay Miếu Môn". Cuộc đụng độ với dân làng Hoành nổ ra khiến bốn người thiệt mạng, trong đó có ông Lê Đình Kình và ba công an. 29 dân làng bị bắt giam, trong đó nhiều người bị thương nặng.