Hà Nội có tân chủ tịch: Một ứng viên, nhiều thách thức

Về chuyện bầu cử, ứng cử thì Việt Nam là quốc gia đứng vào tốp cuối thế giới, thậm chí thua cả quốc gia láng giềng Campuchia, n6n tôi nghĩ là chẳng có gì mà so sánh cả.

Không gì đảm bảo ông sẽ làm tốt hơn người tiền nhiệm, tuy nhiên với cá tính của mình thì có thể ông sẽ "an toàn".

Có thể so sánh việc bầu chỉ có một ứng viên đó của Hà Nội với nước ngoài, như trường hợp tân Thị trưởng Tokyo là một ví dụ so sánh để nhìn vào.

Tôi thấy rằng các đô thị lớn đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và tiền đồ quốc gia. Chẳng hạn Anh Quốc có London, Nhật Bản có Tokyo, Hàn Quốc có Seoul… Chỉ riêng Tokyo đã có GDP đạt gần 2.000 tỷ USD. Vì thế, người đứng đầu (đô trưởng) tại các đô thị như vậy cần thiết phải có thực tài, có tầm nhìn xa, quyết đoán… Chẳng hạn, bà Yuriko Koike, đô trưởng Tokyo hiện tại từng có bài viết The Tokyo the World Needs (Tokyo mà thế giới cần đến) trên Project Syndicate, cho thấy tầm nhìn về một Tokyo đáng sống mà cả thế giới cần.