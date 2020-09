VN: Ông Chu Ngọc Anh chính thức làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh là ai?

Ông Nguyễn Đức Chung ra sao?

Ngày 18/9, báo chí trong nước như Tuổi Trẻ, Thanh Niên trích nguồn tin riêng của mình cho biết ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, bị can trong vụ án hình sự, đang làm thủ tục xin tại ngoại để điều trị ung thư.

Tới ngày 28/8, ông Chung đã bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam (4 tháng). Ông Chung bị tạm giam khi vẫn còn giữ chức chủ tịch UBND TP Hà Nội.