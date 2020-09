Tuyên bố của EU về vụ xử Đồng Tâm nói lên điều gì?

"Ngày 14 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án tử hình đối với các bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức vì liên quan đến cuộc đối đầu bi thảm giữa người dân và lực lượng an ninh tại xã Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020.

Cảm nhận nhanh, tổng thể về động thái EU

Nhà báo tự do Tường An (từ Paris, Pháp): Theo tôi, từ lâu, các nước tại Âu Châu đã bãi bỏ án tử hình. Qua Hiệp định thương mại EVFTA, Việt Nam muốn có một quan hệ bình đẳng với Liên minh châu Âu (EU) thì cần tôn trọng những tôn chỉ của EU, trong trường hợp này là không áp dụng án tử hình.

Nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng (từ Berlin, CHLB Đức): Nước Đức, trong khối EU, theo tôi quan sát, trong thời gian chừng độ 20 năm gần đây rất chú trọng bảo vệ những giá trị truyền thống của châu Âu, Tây Âu và những sự kiện nếu chúng ta thấy có sự lơ là hay không chú trọng từ phía Mỹ, thì ngược lại, lại được bên phía EU, bên châu Âu nhấn mạnh.

Có lẽ EU cũng muốn nhân dịp này xác định lại vai trò của mình trong chính trị thế giới nói chung và đặc biệt là với các vấn đề nổi cộm mà thế giới quan tâm, do vậy theo tôi phản ứng của EU với vụ Đồng Tâm và phiên tòa sơ thẩm cũng là một điểm nhấn đáng chú ý và theo tôi là một động thái có chủ đích mà cũng đáng trân trọng.

Thực sự do phiên tòa đã vi phạm rất nhiều điểm trong Bộ luật Tố tụng Hình sự nên bản án tử hình dành cho hai ông Công và Chức hoàn toàn không thuyết phục được nhiều người dân Việt Nam.

Thái độ và thông điệp cụ thể?

Bà Tường An : Trong mối tương quan hiện thời giữa Việt Nam và EU, tôi cho rằng sự lên tiếng của EU về Đồng Tâm là khá chừng mực, tôi hoan nghênh phản ứng của EU qua bản Tuyên bố của Phát Ngôn nhân Liên Âu, mặc dù tôi vẫn hy vọng EU sẽ có những biện pháp cụ thể hơn đối với Việt Nam, nhất là áp dụng những biện pháp chế tài - nếu chính quyền Việt Nam vẫn bỏ qua tuyên bố và lời kêu gọi này.

"EU cũng muốn đưa ra lời kêu gọi rằng những ai muốn hợp tác, làm ăn chung với khối này cũng phải tôn trọng và phải hòa đồng với EU về những giá trị truyền thống đó," nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng từ Berlin nhận xét về quan điểm của các nhà lãnh đạo Đức và khối EU. Hình: Thủ tướng Đức Angela Merkel trong một cuộc họp tại trụ sở EU ở Brussels (hình minh họa)

Do đó, EU cũng muốn đưa ra lời kêu gọi rằng những ai muốn hợp tác, làm ăn chung với khối này cũng phải tôn trọng và phải hòa đồng với EU về những giá trị truyền thống đó. Và chỉ có như thế, sự phát triển và cùng chung nhau phát triển mới bền vững và có tính lâu dài.

Thấy gì qua thái độ, phản ứng quốc tế, khu vực?

Bà Tường An : Ngoài một số tổ chức phi chính phủ (NGO) và tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng về vụ Đồng Tâm, tôi thấy nhiều quốc gia vẫn khá thờ ơ với vụ án được cho là nhẫn tâm và bất công này.

Lý do khách quan, theo tôi nghĩ là do Mỹ đang lo vụ bầu cử tổng thống sắp tới, thế giới thì vẫn còn phải đối phó với dịch cúm Covid-19, còn lý do chủ quan là người Việt Nam ở trong nước vẫn không có sự đồng tâm hiệp nhất, quan điểm chung để cùng lên tiếng cho Đồng Tâm.