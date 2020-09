Bổ nhiệm quan chức: Việt Nam nay “hóa ra còn kém xa thời phong kiến”

Chính sách và cách thức bầu chọn, bổ nhiệm lãnh đạo ở Việt Nam như qua việc chính quyền Hà Nội bầu một ứng viên duy nhất, ông Chu Ngọc Anh, làm tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội thay ông Nguyễn Đức Chung bị bãi nhiệm, xem ra còn "thua kém xa" so với thời phong kiến, ý kiến từ giới quan sát nói với BBC News Tiếng Việt.

"Thông qua với việc chọn lựa, bầu, rồi giới thiệu kiểu bầu như thế này mới thấy rằng nhà nước Việt Nam hiện nay còn thua xa so với triều đại phong kiến trong việc quy hoạch và đào tạo nhân tài. Thậm chí thua nhiều lắm.

"Chúng ta biết rằng ngày xưa, những người đứng đầu một thành phố Kinh đô gọi là chức An phủ xứ. Ông An phủ xứ này được chọn từ đâu? Ông ta được chọn từ trong số 18 ông quan đầu tỉnh, tức là đứng đầu 18 lộ của thời Trần.

"Trong 18 vị đó, chọn ra một vị giỏi nhất. Mà ai chọn? Đích thân nhà Vua chọn. Chọn về rồi, không được cử ngay lập tức làm chức An phủ ở Kinh đô, mà người ta gọi là Đại An phủ. Ông Đại An phủ này khi về kinh đô, phải cho một thời gian làm chức vụ gọi là Thẩm hình Viện sự.