Trần Quang: Từ “Ảnh đế” của điện ảnh Sài Gòn đến những lần vượt biên thất bại

Nếu Thẩm Thúy Hằng, Kiều Chinh, Thanh Nga, Kim Cương được xem là "tứ đại mỹ nhân", những minh tinh nổi bật nhất của điện ảnh Sài Gòn thì ở phía tài tử nam, Trần Quang là một trong vài gương mặt sáng giá nhất. Dù năm 1967, ông mới bắt đầu bước chân vào điện ảnh và đóng bộ phim đầu tiên, nhưng Trần Quang nhanh chóng trở thành tài tử đắt giá nhất, xuất hiện liên tục trong khoảng 20 bộ phim cho đến khi điện ảnh miền Nam chấm dứt. Có những giai đoạn, Trần Quang sống như một ông hoàng với số tiền cát xê lên đến 3 triệu đồng (lúc đó giá vàng chỉ 20.000/lượng). Thời điểm đỉnh cao, Trần Quang sống với hào quang của điện ảnh, được so sánh với ngôi sao Clark Gable của điện ảnh Mỹ và luôn có những mỹ nhân vây quanh.

"Tôi nhớ cuốn sách đầu lòng khi biết đọc tiếng Việt giỏi là cuốn Đạo đức kinh và Minh Tâm bửu giám. Sau đó chú tôi cho đọc những cuốn truyện thời xưa của anh hùng đất nước mình như các vị Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Trãi… Tôi không ngờ dân tộc của mình hào hùng và oai phong đến thế". Đó cũng là lý do mà sau này lớn lên, Trần Quang muốn đi theo con đường nghệ thuật để được thể hiện những nhân vật anh hùng trên sân khấu.

Trần Quang nói rằng, nghệ thuật là sự vô chừng, nhưng trước hết phải đòi hỏi một năng khiếu, một tài năng bẩm sinh, cộng với những cơ may để phát triển sự nghiệp. Khi quyết định thi vào trường Quốc gia âm nhạc, Trần Quang còn chưa phân biệt được giữa ca kịch (cải lương) với thoại kịch (kịch nói) nhưng ông có lợi thế về ngoại hình, đài từ và cái bản năng nghệ thuật có sẵn trong máu. Trong kỳ thi năm đó, ông đỗ đầu trong số 115 thí sinh. Và cứ qua mỗi năm, ông đều giữ vị trí số 1 trong suốt bốn năm học.

Năm 1965, Trần Quang đăng ký khóa thông dịch viên cho quân đội Mỹ và sinh hoạt trong quân đội. Tình cờ một bữa về phép đang chạy xe máy trên đường phố Sài Gòn thì bỗng nhiên có một chiếc xe jeep đuổi theo và chặn ngay trước mặt ông. Lúc đó Trần Quang hoảng hồn nghĩ quân cảnh bắt ông vì để tóc dài.n Nhưng ngay sau đó, ông thấy một người đàn ông cao lớn lừng lững bước xuống và hỏi, "Trần Quang, cậu biết tôi là ai không"? Trần Quang trả lời không biết. Ông ta nói tiếp, "tôi là đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc". Lúc đó, Trần Quang mới thở phào và trả lời, "dạ thưa, tôi có biết vì có nghe tên ông qua một số bộ phim". Hoàng Vĩnh Lộc liền dẫn Trần Quang vào một tiệm cà phê ngồi và mở chiếc cặp Samsonite ra vào đưa cho ông một bản hợp đồng và kêu đọc kỹ rồi ký tên. Nhìn Trần Quang mắt tròn mắt dẹt, Hoàng Vĩnh Lộc nói, "tôi đi tìm cậu mấy tháng nay để mời cậu đóng phim". Thì ra, dù biết Trần Quang không sinh hoạt văn nghệ nhưng Hoàng Vĩnh Lộc vẫn ấn tượng với hai vai diễn tốt nghiệp của ông trong Hamlet và Thành Cát Tư Hãn nên quyết đi tìm ông bằng được để mời đóng trong bộ phim do ông đạo diễn là Xin nhận nơi này làm quê hương. Trần Quang chỉ đọc sơ qua bản hợp đồng rồi ký vì sự mách bảo của linh tính. Số tiền đầu tiên mà Trần Quang nhận được cho bộ phim đầu tiên là 20.000 đồng, đồng thời mở ra một cánh cửa để đưa ông bước chân vào đại lộ điện ảnh.

Nhờ được đánh giá cao về mặt câu chuyện và nghệ thuật nên Xin nhận nơi này làm quê hương được Trung tâm Điện ảnh Quốc gia chọn chiếu trong ngày Điện ảnh đầu tiên vào 22/9/1969 ở rạp Rex và có rất nhiều đạo diễn, diễn viên cùng tham dự. Dù mới đóng phim lần đầu nhưng ngay lập tức Trần Quang gây được sự chú ý vì gương mặt rất đàn ông cùng lối diễn xuất tự nhiên, khác với phong cách sân khấu của những nam tài tử cùng thời. Đó là lý do mà các đạo diễn như Lê Hoàng Hoa, Bùi Sơn Duân và nữ minh tinh sáng giá nhất lúc đó là Thẩm Thúy Hằng đều đến gặp và mời Trần Quang hợp tác.

Năm 1969, Trần Quang được Lê Hoàng Hoa mời đóng vai tay du đãng James Dean Hùng (hay Hùng đầu bò) trong bộ phim về đề tài giang hồ Điệu ru nước mắt. Cùng lúc đó, đạo diễn Bùi Sơn Duân mời Trần Quang đóng Như hạt mưa sa cùng với hai nữ minh tinh sáng giá là Thẩm Thúy Hằng và Bạch Tuyết. Do thời gian rất cận nhau nên ban ngày Trần Quang đóng vai họa sĩ Thuyên trong phim Như hạt mưa sa, ban đêm đóng vai trùm du đãng James Dean Hùng trong Điệu ru nước mắt.

Như hạt mưa sa là bộ phim tâm lý lãng mạn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ngọc Linh. Lúc đầu, Ngọc Linh muốn La Thoại Tân đóng vai họa sỹ Thuyên vì hợp với nhân dáng nhưng Bùi Sơn Duân một mực thuyết phục Ngọc Linh để Trần Quang đóng vì cho rằng nam tài tử mới này có tố chất của một diễn viên điện ảnh. Khi bộ phim ra mắt và gây được tiếng vang, chính Ngọc Linh khen ngợi Bùi Sơn Duân có con mắt tinh đời. Đó là lý do đạo diễn Bùi Sơn Duân quyết định mời Trần Quang đóng tiếp một phim nữa là Như giọt sương khuya với Bạch Tuyết.

Cả hai bộ phim của Bùi Sơn Duân đều thành công lớn tại phòng vé, trong khi Điệu ru nước mắt nhận được những lời khen ngợi có cánh của giới báo chí, đặc biệt là vai phụ của Trần Quang bên cạnh vai chính Đại Cathay của tài tử Hùng Cường. Trong một bài báo chân dung về Trần Quang, nhà báo Viên Linh nhận xét rằng: "Một nhân dáng điện ảnh mới vừa xuất hiện và có phần vượt trội so với những gương mặt kỳ cựu như Hùng Cường hay La Thoại Tân".

Trần Quang trở thành Ảnh đế và là cái tên sáng chói trong làng điện ảnh miền Nam với số tiền cát xê tăng lên hàng chục lần. Ông lần lượt đóng chính trong những bộ phim như Nàng (với Thẩm Thúy Hằng), Người tình không chân dung, Hồng yến (với Kiều Chinh)… Đỉnh điểm là bộ phim Anh yêu em và Men tình mùa hạ (1973) Trần Quang nhận được mức cát xê lên đến 3,3 triệu đồng, trong lúc giá vàng chỉ 20.000/lượng. Ông lái những chiếc xe đắt tiền nhất và ở trong những căn biệt thự sang trọng ở Sài Gòn. Kéo theo đó là cuộc hôn nhân tan vỡ và vô số giai thoại về tình ái do giới báo chí Sài Gòn thêu dệt.

"Đối với tôi hai từ nghệ sĩ lớn lắm, đó là một niềm vinh dự. Càng trân trọng từng nào thì tôi càng cố gắng tôi luyện từng đó. Tôi nhớ khi nhà báo Quỳnh Kỳ hỏi những mộng ước sau này của tôi là gì? Tôi nói rằng khoảng vài năm nữa tôi mang một nhóm sang Hollywood học hỏi rồi trở về Việt Nam. Tại vì muốn tiến lên phía trước và được thế giới công nhận thì phải học hỏi ở Hollywood. Nhưng rồi năm 75 tới, tất cả mọi thứ đều xáo trộn và thay đổi hoàn toàn. Đó là lẽ tất nhiên thôi khi chuyển đổi từ thể chế chính trị này sang thể chế chính trị khác. Tất cả các anh em nghệ sĩ miền Nam lúc đó đều lâm vào những hoàn cảnh rất khó khăn. Những nghệ sĩ nổi tiếng trước 75 đều phải đi học cải tạo và cấm trình diễn. Chúng tôi họp nhau lại thành một nhóm và đi hát chui, gọi là đoàn ca nhạc kịch quê hương do anh Duy Khánh và Châu Cường làm trưởng đoàn. Lúc đó chỉ hát đình hát chợ thôi, nhưng chúng tôi nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của dân chúng. Họ quý mến chúng tôi rất chân thành. Nhờ thế mà tôi mới biết hết miền Nam. Cùng với tôi còn có Thanh Lan, Thẩm Thúy Hằng… Từ những minh tinh tài tử sống phong lưu trong những ngôi biệt thự sang trọng, sau 75, đi diễn chui chúng tôi phải ngủ chung trong những căn phòng nhỏ bé và nhận những đồng tiền bèo bọt, nhưng lúc đó được diễn là vui lắm rồi", Trần Quang hồi tưởng lại những năm tháng khó khăn.

Trong những năm đầu 1980, khi đạo diễn Lê Hoàng Hoa được mời dàn dựng loạt phim điệp viên dài tập Ván bài lật ngửa, Trần Quang đã từng được đạo diễn và người bạn thân trước 75 mời đóng vai chính nhưng có lẽ do nhân thân của ông không phù hợp với vai một điệp viên nhị trùng nên vai diễn để đời đó cuối cùng được giao cho Nguyễn Chánh Tín.

Giờ đây, ở tuổi xấp xỉ 80, Trần Quang vẫn có dáng dấp của một quý ông lịch lãm. Ông sống một cuộc đời an nhàn, điền viên với gia đình con gái ở Houston và thi thoảng tham gia diễn kịch ở Mỹ. Trong những lần trở về Việt Nam để gặp gỡ bạn bè, Trần Quang vẫn nhận được những lời mời đóng phim, nhưng ông nói rằng, vẫn chưa có một kịch bản hay vai diễn nào phù hợp với ông.

"Có lẽ cái hào quang của nghề diễn năm xưa đã in sâu vào tâm trí của tôi nên tôi không muốn xuất hiện trở lại trong những vai diễn lớt phớt chỉ vì nhớ nghề. Tôi đã nói rồi, hai từ nghệ sĩ với tôi lớn lắm, nên thà tôi giữ cho mình những ký ức tươi đẹp ấy", Trần Quang trầm ngâm nói.

Nhưng khi tôi vừa hoàn thành dự án khảo cứu về điện ảnh Sài Gòn trước 1975 và xuất bản cuốn biên khảo Người tình không chân dung (Tao Đàn & NXB Hội Nhà Văn) thì Trần Quang đã quay trở lại trong một bộ phim hành động có tên Con đường vô tận, với bối cảnh trải dài từ New York tới Sài Gòn. Ông đã hoàn thành phần quay ở thành phố New York (Mỹ) vào cuối năm ngoái, nhưng bộ phim vẫn bị "kẹt" lại do dịch Covid-19.