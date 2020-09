Cái khó trong dự báo nhân sự Đại hội đảng 13 là gì?

“Nếu không dựa vào một cái gì đó thật cụ thể, ví dụ như những tuyên bố chính thức của đảng Cộng sản Việt Nam trong Hội nghị Trung ương 12 vừa rồi, hoặc trước đó nữa, thì những dự đoán đó chắc chắn sẽ chệch hay lệch so với thực tế.

“Tất nhiên dự đoán, phân tích hay là nghiên cứu là quyền của tất cả mọi người, nhất là dự báo về đại hội đảng của người Việt Nam hiện nay, bởi vì ĐCSVN là đảng cầm quyền, do đó người dân Việt Nam dù muốn hay không, dù nhiều hay ít, đều sẽ và sẽ phải quan tâm.

Tuy có những khó khăn và thách thức, song theo Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp công việc dự báo trong các giới nghiên cứu, phân tích chính trị vẫn được chờ đợi và ông đưa ra lý do.

“Qua đó, cứ đoán tiếp thêm rằng ông này, ông kia sẽ ở thêm nhiệm kỳ thứ ba, thì nó càng hài hước. Tôi chỉ lấy một ví dụ là gần đây tôi thấy người ta nói trường hợp như ông Phạm Bình Minh chẳng hạn, là sẽ vẫn là Bộ trưởng Ngoại giao, thì điều đó không đúng, vì ông đã làm hai khóa rồi, do đó tới đây chắc chắn ông sẽ không làm khóa thứ ba Ngoại trưởng nữa, thế còn ông sẽ làm gì thì đến nay người ta cũng đã có dự kiến, nhưng những dự kiến không công bố chính thức, thì phải chờ đợi thêm sẽ rõ hơn.

“Một điểm nữa về mặt độ tuổi mà ‘phá trần tuổi’, thì cho tới nay vẫn không có ý kiến nào là bỏ trần tuổi tức giới hạn trên về tuổi, do đó người tuổi quá 65 mà ở lại Tứ trụ (như ngồi ghế Tổng Bí thư v.v…) mà nhiều hơn một trường hợp là không thấy bàn đến.

Có gì khác so với Đại hội trước?

Khi được hỏi liệu ở Đại hội 13 tới đây, so với đại hội kỳ ngay trước, trong quan tâm của giới phân tích, dự báo chính trị Việt Nam có điểm gì khác hay không, ông Hà Hoàng Hợp nói:

“Rồi người ta cũng quan tâm và thấy một điều quan trọng là về quan hệ nhân sự và đối ngoại của quốc gia, bây giờ mà đưa một người chưa có kinh nghiệm gì như là trong lĩnh vực đối ngoại mà ra làm công việc đối ngoại là không được, không ai làm thế, trừ phi là người ta có lý do chắc chắn là người đó không phải làm về đối ngoại, nhưng mà làm trong hai lĩnh vực mà liên quan đối ngoại trực tiếp.

“Bởi vì đối ngoại liên quan hai chuyện khác là đến quốc phòng và an ninh, cho nên có thể thấy rõ nhóm quốc phòng, an ninh, đối ngoại là một nhóm cực kỳ quan trọng, vậy nên nếu một người nào đó mà được cử ra làm đối ngoại cho quốc gia mà không phải, ví dụ như là dân ngoại giao, thì nó phải là một người nào đó mà đã liên quan đến đối ngoại, nhưng mà ở khối, hay khu vực quốc phòng và an ninh, đó có thể là một khả năng lớn là như thế, mặc dù cũng đã từng có ngoại lệ trước đây…”, Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp nói với BBC News Tiếng Việt hôm 28/9/2020 từ Hà Nội.