Công an Đắk Lắk nói 'bắt khẩn cấp ông Phạm Đình Quý về hành vi vu khống'

Ông Phạm Đình Quý, giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng được xác nhận bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mời làm việc.

Công an Đắk Lắk ngày 30/9 thông báo cho báo chí ở Việt Nam rằng giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng Phạm Đình Quý (39 tuổi, tạm trú TP.HCM) bị bắt khẩn cấp về hành vi vu khống theo điều 156 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án và nói họ "làm việc" với ông Quý và ông Hoàng Minh Tuấn (40 tuổi, trú Cư Kuin, Đắk Lắk).

Trong diễn biến liên quan, Võ sư Phạm Đình Trang, ba của ông Phạm Đình Quý xác nhận với BBC: "Tính đến giờ phút này là 11 giờ trưa ngày 30/9/2020. Tôi mới nhận được giấy báo của công an tỉnh Đắk Lắk. Trong 2 giấy báo đó, phiếu báo của bưu điện Đắk Lắk vào ngày 27/9/2020. Mãi đến giờ này là qua 9 ngày đêm tôi mới nhận được giấy báo".

Vụ việc này liên quan đến việc ông Phạm Đình Quý bị công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đêm 23/9.

'Tôi như ngồi trên đống lửa'

Ông Phạm Đình Trang xác nhận với BBC News Tiếng Việt hôm 30/9 rằng ông vừa nhận thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk về sự việc liên quan đến con trai ông là tiến sĩ Phạm Đình Quý.

Ông nói thêm: "Tôi đang giữ hai giấy báo này của công an tỉnh Đắk Lắk chứng tỏ là con tôi đang còn sống tại Đắk Lắk".

Ông Phạm Đình Trang cũng nói với BBC công văn được ghi ngày 25/9 với nội dung: ông Phạm Đình Quý "đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ uy tín, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, đã phạm vào Điều 156 Bộ luật Hình sự hiện đang bị giam giữ tại Công an Đắk Lắk".

Trước đó, trả lời BBC hôm 29/9, võ sư Phạm Đình Trang chia sẻ: "Năm lần tôi kêu cứu trên Facebook và nộp đơn nhưng tới bây giờ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin gì của công an, dù đã để số điện thoại của mình. Bây giờ tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ nghe con mình ở trên Đắk Lắk, không biết con mình còn sống hay chết nữa".

Từ Đắk Lắk, ông Phạm Đình Phú, anh trai ông Quý nói với BBC News Tiếng Việt rằng gia đình ông đã mời luật sư từ Đoàn luật sư Hà Nội, dự tính 30/9 sẽ làm việc với Công an Đắk Lắk.

Ông Phú nói: "Sáng thứ Hai 28/9 tôi có vào làm việc với công an, họ xác nhận đang tạm giam em trai tôi. Tôi xin được gặp em trai thì cán bộ nói đang trong quá trình điều tra nên không được gặp. Họ chỉ cho mua vật dụng cá nhân tại chỗ để đưa vào chứ không được mang đồ từ ngoài vô. Công an nói sức khỏe Quý bị viêm xoang nên không biết thế nào. Tôi thấy lo lắng".

"Khi tôi lên Đắk Lắk thì chưa nhận được thông báo gì, khi lên đây hỏi các đồng chí công an thì họ nói đã gửi thông báo cho gia đình. Nhưng có thể vì đường bưu điện nên chậm trễ.", ông Phú nói.

Trước đó, như BBC đưa tin, hôm 23/9, tiến sĩ Phạm Đình Quý và vợ ông bất ngờ bị tám công an mặc thường phục vây bắt. Sau đó, công an yêu cầu ông Quý đưa về nhà riêng. Tiếp đó, ông Quý được đưa đến cơ quan Công an TP HCM để làm việc, rồi tiếp tục đưa lên Đắk Lắk.