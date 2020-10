Việt Nam: Đảng Cộng sản 'tách đôi là cách đa đảng giúp ổn định, không biến loạn'

"Phải tính đến dân chủ trong đảng Cộng sản Việt Nam đến mức độ một ngày nào đó cần phải tách đôi đảng, thay vì phải vật vã với thế lực thù địch và đảng đối lập," từ Hà Nội nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, cựu Thiếu tá An ninh, Bộ Công an Việt Nam nói với Bàn tròn thứ Năm của BBC News Tiếng Việt hôm 01/10/2020.