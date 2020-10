Việt Nam: Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ‘lạm phát’ thứ trưởng

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hiện đang có đến 9 thứ trưởng, vượt 3 người so với quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ.

Dư luận cho rằng, bộ máy chính phủ Việt Nam là cồng kềnh nhất và có sự so sánh với các quốc gia khác như Nhật Bản.

Theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, số lượng thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ không được quá 5; riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao không quá 6.

Kết quả thực hiện cho thấy vẫn có một số bộ vượt quá số cấp phó so với quy định. Trong đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an là hai bộ có 9 thứ trưởng, vượt 3 so với quy định.