Hội nghị Trung ương 13: ‘Đảng lo nhân sự, dân chỉ mong thay đổi đường lối’

Kỳ vọng, mong đợi thực sự là gì?

"Hiện nay, người ta thấy còn rất nhiều người dân, đồng bào khó khăn, nhất là ở những vùng yếu kém, yếu thế, họ còn rất khổ. Do đó người ta hy vọng có những cải thiện cụ thể, kể cả về y tế, giáo dục nữa."

Nhân sự 'mạnh' nhưng đường lối 'yếu'?

Nếu không đạt kết quả, sẽ có thêm hoài nghi?

"Đặc biệt với các đảng Cộng sản, về vấn đề nhân sự họ rất sợ hãi, vì về bản chất họ không có tự do, dân chủ, không có tự do ứng cử, tự do bầu cử, mà thay vào đó là những dàn xếp, sắp đặt, cò kè, mặc cả nội bộ, nên ra Đại hội chỉ là 'diễn' lại thôi."