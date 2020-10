Nhà hoạt động Phạm Đoan Trang bị bắt

Bị bắt sau khi gặp Lãnh sự quán Mỹ về vụ Đồng Tâm

Nhà báo, nhà hoạt động xã hội Phạm Đoan Trang cũng là người phát ngôn của NXB Tự do cùng các ấn phẩm do NXB Tự Do phát hành.

Trong cuộc tiếp xúc này, bà Phạm Đoan Trang đã trao cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ bản Báo cáo Đồng Tâm song ngữ do bà cùng nhà hoạt động Will Nguyễn viết.

Thư của Phạm Đoan Trang viết gì?

Trong bức thư đề ngày 27/5/2019 của Phạm Đoan Trang do Will Nguyễn công bố, bà Trang viết về ba tâm nguyện bà muốn cộng đồng thực hiện: Vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới; Quảng bá các sách bà viết; Biến việc bà đi tù thành cơ hội để giới dân chủ đàm phán với nhà nước; Đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới.

"Nói cách khác tôi không muốn một phong trào kêu gọi chính quyền "trả tự do cho Trang". Tôi muốn một phong trào xã hội rộng lớn, thúc đẩy việc "trả tự do cho Trang và thông qua luật bầu cử mới", "trả tự do cho Trang và đảm bảo bầu cử tự do, công bằng"…