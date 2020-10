Mỹ và Châu Âu kêu gọi thả bà Phạm Đoan Trang

Nhà báo, nhà hoạt động xã hội Phạm Đoan Trang cũng là người phát ngôn của NXB Tự do cùng các ấn phẩm do NXB Tự Do phát hành.

Cùng ngày, một quan chức ngoại giao cao cấp từ châu Âu cũng lên tiếng đòi trả tự do nhà hoạt động bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giữ đêm hôm 6/10 tại TP Hồ Chí Minh.

Liên đoàn Các Nhà Xuất bản châu Âu (FEP) thậm chí đòi các chính trị gia phải can thiệp để bà Phạm Đoan Trang được trả tự do.

Trong thư, Chủ tịch FEP Peter Kraus vom Cleff viết: "Chúng tôi rất trông cậy vào việc quý vị sẽ can thiệp và ủng hộ cho xã hội dân sự ở Việt Nam, và kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang."

Tội 'Tuyên truyền chống nhà nước'

Bộ Công an nói rằng vụ bắt giữ, khám xét khẩn cấp và tạm giam do cơ quan an ninh Hà Nội phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an TP Hồ Chí Minh thực hiệm.