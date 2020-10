Con TNLT Lê Đình Lượng nói bố 'tuyệt thực vì không còn cách nào khác'

"Lý do đầu tiên là do trại giam Nam Hà đã coi thường niềm tin tôn giáo của bố tôi. Họ không cho bố dùng Kinh Thánh."

"Dạo gần đây chúng tôi thấy sức khỏe của bố sa sút, xanh xao. Một phần vì không ngủ được do tiếng ồn, và do không khí, nguồn nước ô nhiễm, lại phải ngủ dưới nền nhà chứ không có giường. Bố tôi nói mọi tù nhân ở đây sức khỏe đều sa sút chứ không riêng gì bố."

Vì sao ông Lê Đình Lượng bị tù?

Còn theo luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài - người cũng từng là tù nhân chính trị - ông Lượng không được biết đến nhiều trong phong trào đấu tranh dân chủ, nhưng ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh thì "ông rất có uy tín với người dân và cộng đồng Công giáo. Những người đấu tranh xuất thân từ hai tỉnh nói trên đều rất kính trọng ông và ông có ảnh hưởng với họ. Trong con mắt của an ninh Bộ Công an và tỉnh Nghệ An thì ông Lê Đình Lượng là cái gai cần phải nhổ đi từ lâu".