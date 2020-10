Dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ: Vì sao ông Đinh La Thăng sắp ra tòa?

Trước khi bị truy tố ở vụ Ethanol Phú Thọ, ông Đinh La Thăng đang phải chấp hành án tổng cộng 31 năm tù do sai phạm tại PVN và PVC.

Tháng 2/2020, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố do sai phạm liên quan đến một dự án thuộc Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB).

Điều tra của công an nói gì?

Kết luận điều tra của công an Việt Nam, hoàn thành tháng Hai 2020, cho biết ngày 29/10/2007, ông Đinh La Thăng, Chủ tịch hội đồng quản trị PVN, chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất Ethanol khu vực phía Bắc.

Công an kết luận ông Đinh La Thăng "biết" Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) chưa từng làm về Ethanol, tài chính lại gặp khó khăn, nhưng ông Thăng đã "định hướng giao thầu cho PVC thực hiện dự án này", theo kết luận điều tra.

Công an kết luận liên danh nhà thầu "không đáp ứng được điều kiện năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ", "không đủ điều kiện năng lực để thực hiện gói thầu TK05 Dự án Ethanol Phú Thọ".

'Hành vi phạm tội'

Công an Việt Nam kết luận ông Đinh La Thăng dù biết liên danh nhà thầu không đủ chất lượng nhưng vẫn "chỉ đạo quyết liệt và ra quyết định" giao cho họ thực hiện gói thầu TK05.

Trong quá trình điều tra, ông Thăng được nói đã "thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác". Do bị can từng có "thành tích xuất sắc trong công tác", phía công an cũng đề nghị Viện kiểm sát áp dụng các tình tiết giảm nhẹ khi truy tố.