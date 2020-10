GS Kurihara: Ông Suga thăm VN trước sẽ khiến TQ 'vô cùng không vui'

"Việt Nam đang chủ động dẫn dắt thảo luận về hoà bình và an ninh khu vực trong ASEAN, với tư cách Chủ tịch Hiệp hội. Việt Nam đang khá thành công trong việc này bất chấp ảnh hưởng của Covid-19. Việt Nam cũng chia sẻ nhận thức chung với Nhật Bản về tự do hàng hải, tôn trọng luật lệ, tự do thương mại trong khu vực Ấn Độ Dương mở và tự do. Đó là những lý do Thủ tướng Suga chọn Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du đầu tiên," ông Yoshida Tomoyuki được VnExpress, báo mạng thuộc Bộ Khoa học & Công Nghệ dẫn lời nói với truyền thông tại Hà Nội hôm thứ Hai.