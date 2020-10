Biển Đông: Nhật tăng cường quan hệ an ninh với VN, thêm sức ép lên TQ

Tokyo đang tăng sức ép lên Bắc Kinh về vấn đề tranh chấp Biển Đông, khi thủ tướng mới đắc cử của Nhật Bản tìm cách tăng cường quan hệ an ninh trong chuyến công du chính thức đầu tiên của ông ở Đông Nam Á.

Phát biểu với giới truyền thông tại Hà Nội, ông Suga mô tả thỏa thuận với Việt Nam là một "bước tiến lớn trong lĩnh vực an ninh". Về nguyên tắc, theo thỏa thuận này, Nhật Bản sẽ xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng gồm máy bay tuần tra và radar cho Việt Nam.

Ông Suga, người nhậm chức tháng trước, nói Việt Nam là "nền tảng" trong các nỗ lực nhằm hiện thực hóa một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở" và rằng Nhật Bản sẽ đóng góp vào "hòa bình và thịnh vượng trong khu vực", Kyodo News đưa tin.

Với tư cách là đồng minh quan trọng của Mỹ ở châu Á, Nhật Bản đã tìm cách cân bằng một cách thận trọng các mối quan hệ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật, và tránh mọi cuộc đối đầu công khai với Bắc Kinh. Tokyo đã do dự trong việc cử tàu chiến tham gia các hoạt động tự do hàng hải do Mỹ tổ chức, mà Washington nói là một phần trong nỗ lực chống lại các hoạt động của Trung Quốc trong khu vực nhưng Bắc Kinh cho rằng đang làm tổn hại đến sự ổn định của khu vực.