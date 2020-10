Nhà hoạt động Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy "sắp được xét xử"

Hôm 21/10/2020, luật sư Nguyễn Văn Miếng từ Văn phòng Luật Hồng Đức nói với BBC News Tiếng Việt rằng ông đã nhận được công văn phúc đáp của cơ quan An ninh Điều tra, thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo đã kết thúc điều tra vụ án với ông Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy, Phó Chủ tịch hội nhà báo nói trên và đã gửi hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố.

"Sau đó chúng tôi đã tiến hành các thủ tục theo luật định để xúc tiến việc có thể tham gia bào chữa cho các ông, đến trưa hôm nay, ngày 21/10, tôi đã nhận được một văn bản của cơ quan An ninh Điều tra, thuộc Công an TP Hồ Chí Minh (ký ngày 16/10/2020) phản hồi.

"Sở dĩ tôi nhận được văn bản này là vì sau khi ông Phạm Chí Dũng và ông Nguyễn Tường Thụy bị bắt thì gia đình có mời chúng tôi như trên bào chữa cho hai ông, tuy nhiên sau khi chúng tôi gửi văn bản để đăng ký bào chữa thì cơ quan an ninh điều tra khi đó gửi một văn bản nói rằng khi nào kết thúc điều tra thì mới cho chúng tôi tham gia.

Văn bản trả lời luật sư của cơ quan An ninh Điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh

"Lần này, hôm 16/10 cơ quan An ninh Điều tra mới gửi một thông báo và nói rằng họ vừa kết thúc điều tra xong, cái này không phải tự nhiên họ gửi, mà do tôi đã gửi công văn, giấy tờ lặp lại việc đăng ký làm luật sư bào chữa, thì họ mới trả lời và phản hồi bằng một thông báo rằng vụ án đã kết thúc điều tra hôm 15/10 và họ đã chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cùng với kết luận điều tra.

"Cuối năm có thể xét xử"?

Sức khỏe và thông tin giam giữ?

"Chính là do việc cơ quan An ninh Điều tra của Công an và nhà nước không cho Luật sư được tham gia bảo vệ quyền lợi cho các thân chủ của chúng tôi ngay từ sau khi họ bị bắt, nên tới nay chúng tôi không có bất cứ một thông tin nào về các thân chủ của mình và bản thân gia đình hai ông Phạm Chí Dũng và Nguyễn Tường Thụy cũng không được gặp họ.