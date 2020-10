VN trả tự do công dân Mỹ Michael Nguyễn: 'Thắng lợi về nhân quyền'?

'Đấu tranh suốt 2 năm'

Trong suốt thời gian làm Đại diện cho Quận 45 của California, Dân biểu Porter đã liên tục ủng hộ việc trả tự do cho ông Michael Nguyễn ngay lập tức và an toàn. Bà đã mời vợ của ông Michael làm khách của mình tại State of the Union vào năm 2019 để nâng cao nhận thức về việc ông Michael bị giam cầm.