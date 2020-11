Thủy điện miền Trung VN: Cần xem xét, cân nhắc những gì?

Hôm 02/11/2020, báo Thanh Niên dẫn lời Bộ trưởng Công thương Việt Nam, ông Trần Tuấn Anh, tại một thảo luận ở tổ giữa các Đại biểu Quốc hội Việt Nam, cho rằng thủy điện tại Việt Nam hiện "an toàn" và có vai trò tốt, .

"Hiện có 401/401 các đập thủy điện đã được chủ đập thực hiện theo đúng quy định về báo cáo hiện trạng an toàn đập; 100% đập thực hiện đúng quy định về bảo trì, kiểm tra, sửa chữa đập; có 376/401 đập chủ đập thực hiện theo đúng quy định về quy trình vận hành hồ chứa.

"Qua thực tế, tất cả hồ, đập thủy điện tại khu vực đều đảm bảo an toàn về an toàn đập cũng như vận hành của hồ... Thực tế, qua số liệu quan trắc cho thấy các hồ thủy điện có tác dụng điều tiết, cắt lũ."

"Sạt lở là do thời tiết, mưa bão"

"Nguyên nhân sạt lở được kích hoạt chính là do mưa bão kỷ lục cường độ cao, kéo dài liên tục. Đất đá bị bão hòa, sũng nước, vừa làm tăng các lực gây trượt, vừa làm giảm các lực kháng trượt, thúc đẩy nhanh quá trình trượt lở.

Chuyên gia từ miền Trung nói gì?

"Còn nói chung, người ta cho rằng thủy điện nhỏ cũng có lợi ích, cũng như tác hại và nguy cơ nhỏ hơn so với những thủy điện quy mô trung và lớn.

"Còn những thủy điện nhỏ bình thường ở những khu vực mà an toàn, ở những khu vực không gây hại đến môi trường, tức là đối với mỗi trường hợp cụ thể, thì người ta phải cân nhắc những điểm hợi và điểm hại cụ thể, về kinh tế, môi sinh về tác động đến môi trường, tác động đến xã hội, con người, nếu không người ta có thể lạm dụng, tôi nhấn mạnh là cân nhắc lợi hại cần cụ thể cho từng trường hợp, vì chúng khác nhau."

Đánh giá thế nào trong bối cảnh 'tham nhũng' tồn tại?

"Và những tác hại đó đem lại lợi nhuận, lợi ích nhiều hơn cho những người thủ lợi, các nhóm lợi ích, lũng đoạn, so với những cái mà người ta bỏ ra đầu tư và đầu tư ban đầu cho thủy điện nhỏ, và đó là động cơ để người ta lợi dụng, lạm dụng.

"Rồi nguy cơ mà người ta tái định cư, di cư dân đến những nền đất mà bị trở nên lỏng và yếu hơn, dù người ta đã có bồi đắp thêm vào ở những khu vực tái định cư đã dẫn đến khả năng sạt lở nguy hiểm của cả một cộng đồng ở địa phương, như xảy ra với quy mô cả một làng mà do nền đất yếu, khi mà khả năng lũ quét lớn do cây rừng, lớp bảo vệ không còn nữa hoặc suy yếu đi, thì những tác hại là vô cùng to lớn.