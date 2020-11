Bão Vamco mạnh lên, giật cấp 14 trước khi vào Biển Đông

Do ảnh hưởng của bão Etau - bão số 12, từ nay đến ngày 12/11, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 250 mm; các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình và Bình Định mưa từ 50-100 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.