Chàng trai trẻ Việt dùng hài độc thoại nói chuyện chính trị Mỹ

'Cười là ngôn ngữ quốc tế'

Hưng Over - một người xem chương trình của Leo chia sẻ trên kênh 'Ở ngoài hộp' rằng: "Leo hay bắt đầu bằng một câu đùa từ góc nhìn của một người nhập cư thấy những thứ hàng ngày ở Mỹ mà một người Mỹ không nhận ra nên nó tạo được tiếng cười vì mọi người thấy đúng với trải nghiệm của bản thân."

'Hài hóa' chuyện chính trị

"Nhưng họ chưa được tạo điều kiện để suy nghĩ hay thử thách về những thứ cao hơn một chút: về thể chế chính trị, tự do ngôn luận và việc giám sát chính quyền. Chỉ có thể nhờ vào sự phát triển của xã hội dân sự, các tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục, thì từng bước giới trẻ sẽ có cơ hội được biết, và nhận thức xâu xa hơn rằng: quan tâm đến xã hội, không chỉ dừng ở mức cứu trợ."

Cậu nói: "Tôi được học: "All politics is local" - chính trị là điều rất bình thường, nó là khu phố, ngay trước cửa nhà mình chứ không phải ở thủ đô xa xôi. Vì sao không quan tâm chính trị khi đó là thứ chi phối đời sống, tương lai chúng ta? Mỗi người có mức độ quan tâm đến các vấn đề khác nhau, sự thờ ơ chính trị cũng là quyền tự do của con người và tôi tôn trọng. Nhưng tôi muốn cho mọi người hiểu chính trị qua sự hài hước, cắt nhỏ vấn đề ra theo kiểu cắn một phát là ăn được luôn."