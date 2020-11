Việt Nam nói gì vụ 'bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt ở Pháp'?

Trước đó 2 ngày, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, Tô Ân Xô cho biết Bộ không nhận được thông tin chính thức về việc bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt và sẽ sớm được dẫn giải về Việt Nam, nên chưa xác nhận nguồn tin là đúng hay sai.

Cụ thể, ngày 10/7 Bộ Công an Việt Nam ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và Lệnh khám xét về hành vi trên đối với bà Thoa và cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng.