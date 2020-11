Thấy gì về chính trị VN qua vụ Tướng Chung bị truy tố?

Báo chí, truyền thông nhà nước Việt Nam tuần này đồng loạt đưa thêm thông tin về điều tra vụ án khiến ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, một Thiếu tướng và cựu anh hùng trong lực lượng công an Việt Nam, bị bắt và bị bãi chức.

"Tuy nhiên, khi so sánh vụ việc này với vụ làm lộ bí mật nhà nước trong vụ án Dương Chí Dũng trước đây và vụ tham nhũng đất đai gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và kéo dài ở Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh, thì thấy rằng người ta mạnh tay trừng phạt người này mà nương nhẹ với người kia. Luật pháp không có vùng cấm xem ra chỉ là câu khẩu hiệu."

"Nhiều cái lạ từ thông tin điều tra"

Trước đó, hôm 23/11, ông Nguyễn Hữu Vinh, cựu Thiếu tá An ninh từng có nhiều năm làm việc trong ngành Công an Việt Nam, nói với BBC:

"Kế đến vài điểm "lạ" trong những tình tiết báo chí đưa tin về quan hệ của ông Chung với ông Phạm Quang Dũng. "Lạ" từ chỗ ông Dũng nhận làm một việc ghê gớm đó có động cơ gì; (chỉ) 10.000 USD ông Chung đưa cũng không làm rõ được mục đích. Rồi liên lạc giữa hai người qua điện thoại, bị ghi âm mà kết luận điều tra cho là do ông Dũng tự ghi, rồi nộp cho cơ quan điều tra, cũng lạ.

"Sao lại phải có thêm chi tiết là liên lạc qua hệ thống Viber? Có phải để dư luận khỏi ngờ rằng đây không phải là bản ghi âm do ông Dũng thực hiện, mà là từ biện pháp nghiệp vụ công an? Nếu giữa hai người không có mối quan hệ khăng khít từ lâu, thì không thể có chuyện ông Chung liên lạc trực tiếp với ông Dũng nhiều lần theo cách đó được.

"Theo tôi, điều tra xong thì phải công bố kết luận điều tra thôi. Ở Việt Nam thì báo chí thường dựa vào kết luận điều tra của công an để đưa tin, gần như chỉ một nguồn duy nhất và coi nó là chính thức. Tuy nhiên, không đơn thuần là như vậy mà ở Việt Nam thì báo chí đưa tin gì đều phải có định hướng cả, đặc biệt đối với ông Nguyễn Đức Chung là Ủy viên Trung ương Đảng, khi bị bắt đang là Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, thì tất nhiên phải có động cơ chính trị đằng sau đó.

"Ở Việt Nam chỉ do một đảng lãnh đạo, mọi thứ đều không có đối lập và sự minh bạch. Hoạt động của chính trị gia do cấp trên giám sát và quản lý chứ không phải do dân chúng hoặc báo chí. Việc vi phạm pháp luật thường chỉ có cơ quan nhà nước biết và một khi họ đã quyết định điều tra, quyết định bắt thì tất cả mọi phương án, mọi loại hành vi phạm tội đều có thể được xem xét. Nếu hành vi nào cấu thành tội phạm thì họ sẽ đi theo hướng đó để bắt và kết tội.