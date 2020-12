Facebook có cách nhìn 'khác chính phủ VN về quyền biểu đạt'

Chính quyền Việt Nam luôn khẳng định quyền tự do ngôn luật của công dân nước này được hiến pháp và các bộ luật khác bảo đảm.

Tuy nhiên, chính quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bác bỏ quan điểm rằng "tự do ngôn luận đồng nghĩa với ngôn luận tự do".