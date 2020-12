Nhân quyền Việt Nam năm 2020 - nhìn lại và hướng tới?

"Bên cạnh đó, còn nhiều vấn đề khác như chất lượng môi trường sống của người dân bị nhiều doanh nghiệp, đơn vị công nghiệp kinh doanh, các quy hoạch bất hợp lý và thậm chí các tổ chức của nhà nước gây ra ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xâm hại sức khỏe, an sinh người dân rất trầm trọng, nhưng những vẫn đề đó không được giải quyết rốt ráo, cho nên chất lượng sống của người dân rất là thấp, quyền được sinh sống, lao động trong môi trường an toàn của người dân, điều đáng lưu ý không được đảm bảo tốt v.v..."

"Nhà nước cũng bắt đầu một chiến dịch nhằm đóng cửa Nhà Xuất Bản Tự Do, một nhà xuất bản sách độc lập chuyên về đề tài dân chủ và chính sách cộng đồng và cũng dọa nạt những ai hỗ trợ nhà xuất bản này. Lực lượng an ninh đã tra hỏi ít nhất một trăm người trên toàn quốc, và lục soát nhà cửa của ít nhất một tá người, tịch thu các quyển sách do nhà xuất bản này in ấn.